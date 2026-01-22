L'école britannique internationale ouvre ses portes à Oran, un nouveau chapitre pour l'éducation en Algérie.

L’Ecole britannique internationale d’Oran, inaugurée sous la supervision de l’ambassadeur du Royaume-Uni, James Downer, est une nouvelle étape dans le renforcement des liens académiques entre l’Algérie et le Royaume-Uni.

Située à Bir El Djir, elle répond à une demande croissante d’apprentissage de l’anglais selon le programme britannique.

Inauguration de la première école britannique internationale à Oran

La ville d’Oran en Algérie a accueilli l’inauguration de sa première école britannique internationale, un événement supervisé par l’ambassadeur du Royaume-Uni, James Downer.

Cette institution pédagogique, située dans la commune de Bir El Djir, est la troisième de son genre au niveau national, mais la première à être ouverte en dehors de la capitale, Alger.

L’établissement offre un enseignement de qualité qui suit les programmes des écoles Cambridge International, couvrant tous les cycles scolaires.

L’ouverture de cette école marque une étape importante dans la coopération académique entre l’Algérie et le Royaume-Uni, selon l’ambassadeur Downer.

Un enseignement de qualité pour tous les cycles scolaires : quels sont les avantages ?

Située à Bir El Djir, cette école britannique internationale est la troisième du genre en Algérie. Elle propose un enseignement complet et de qualité, respectant les programmes des écoles Cambridge International.

Cette approche pédagogique permet aux élèves d’acquérir une solide base académique tout au long de leur parcours scolaire.

Pour l’année scolaire en cours, l’établissement a accueilli plus de 85 élèves, bien que sa capacité d’accueil soit de 300 élèves.

Cela témoigne de la volonté de l’école de maintenir un environnement propice à l’apprentissage, où chaque élève peut bénéficier d’une attention personnalisée.

L’impact de cette nouvelle école sur la coopération académique entre l’Algérie et le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a réaffirmé son engagement à soutenir toutes les formes de coopération académique avec l’Algérie, comme l’a souligné l’ambassadeur britannique.

L’ouverture de cette école répond à une demande croissante en Algérie pour l’apprentissage de l’anglais selon le programme britannique.

Le partenariat entre l’Algérie et le Royaume-Uni est fort et solide, avec une dynamique continue dans plusieurs secteurs vitaux, dont la formation et l’apprentissage des langues. Cette nouvelle école est un exemple concret de cette coopération fructueuse.