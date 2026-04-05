L’effervescence au port d’Alger en 2025, une affluence record de passagers à l’horizon

En 2025, le port d’Alger a connu une croissance impressionnante de son trafic passagers, avec une hausse de près de 30%.

Cette évolution est due à plusieurs facteurs, dont la reprise des voyages post-pandémie et l’augmentation du nombre de compagnies maritimes opérant sur ses lignes.

Avec des prévisions prometteuses pour 2026 et des infrastructures en constante amélioration, le port d’Alger s’affirme comme un hub maritime central en Méditerranée.

Une croissance record du trafic passagers au port d’Alger en 2025

Le port d’Alger a connu une croissance impressionnante de son trafic passagers en 2025. Avec un total de 436’700 passagers, contre 334’800 l’année précédente, le port a vu une augmentation de près de 30%. Cela représente plus de 101’000 passagers supplémentaires en seulement un an.

Cette hausse significative témoigne de la dynamique de reprise du transport maritime en Algérie et souligne l’attractivité croissante du port d’Alger dans le contexte des déplacements internationaux.

Quels sont les acteurs clés de cette effervescence maritime ?

La reprise progressive des voyages après la pandémie a joué un rôle crucial dans cette croissance. De plus, le port d’Alger a bénéficié de la diversité des compagnies maritimes opérant sur ses lignes, facilitant ainsi l’augmentation des traversées.

En 2025, six transporteurs ont assuré des liaisons vers et depuis le port d’Alger. Parmi eux, trois compagnies algériennes, Algérie Ferries, Nouris Elbahr Ferries et Madar Maritime, et trois internationales, Corsica Linea, GNV et Balearia, ont été des acteurs clés de cette dynamique.

Le port d’Alger, un hub maritime en devenir ?

Les prévisions pour 2026 sont optimistes avec une fréquentation attendue encore plus importante. Les compagnies maritimes anticipent cette demande croissante en planifiant davantage de traversées entre l’Algérie et les principales destinations européennes.

Grâce à des infrastructures en constante évolution, le port d’Alger se positionne comme un hub maritime essentiel pour les liaisons vers l’Europe.

La diversification des offres et l’augmentation de la capacité des lignes renforcent son rôle majeur dans le transport maritime méditerranéen.