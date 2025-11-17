L’électricité arrive enfin dans plus de 100.000 fermes agricoles, un tournant majeur pour l’agriculture en Algérie

L’Algérie accélère son développement énergétique, en élargissant l’accès à l’électricité pour de nombreuses exploitations agricoles et en avançant sur plusieurs projets liés aux énergies renouvelables.

Le pays explore aussi de nouvelles solutions, notamment le solaire, pour mieux desservir les zones éloignées et soutenir leur développement.

L’électrification massive des exploitations agricoles en Algérie

Depuis 2020, l’Algérie a entrepris un vaste projet d’électrification de ses exploitations agricoles.

Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a récemment annoncé que plus de 100.000 exploitations ont été raccordées au réseau électrique.

Cette initiative, lancée sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, vise à renforcer la production agricole nationale.

Le groupe Sonelgaz a joué un rôle clé dans ce processus, contribuant à atteindre un taux de couverture électrique de 99%.

Cette électrification massive a non seulement amélioré les conditions de travail des agriculteurs, mais aussi favorisé la sécurité alimentaire du pays.

Statistiques de couverture énergétique en Algérie

En Algérie, le taux de couverture en électricité est impressionnant, atteignant 99%.

12,5 % Clients desservis Plus de 12,5 millions de foyers et exploitations bénéficient aujourd'hui de l'électricité en Algérie.

Le gaz n’est pas en reste avec un taux de couverture dépassant les 72%, soit plus de 8,2 millions de clients.

Ces chiffres témoignent des efforts considérables du secteur énergétique pour garantir l’accès à ces services essentiels.

Par ailleurs, l’Algérie s’engage dans la transition vers les véhicules électriques.

Pouvoir recharger mon véhicule électrique sur l’autoroute Est-Ouest change vraiment mes habitudes. Cela rend la mobilité durable plus accessible et encourage l’adoption de ce type de transport. Sophie, 35 ans, ingénieure à Alger

En effet, 1000 points de recharge ont été installés à travers le pays, y compris sur l’autoroute Est-Ouest, marquant une étape importante vers l’adoption de cette technologie propre.

Vers une desserte électrique des régions reculées grâce à l’énergie solaire !

Un nouveau programme est en préparation pour alimenter en électricité les régions isolées, notamment dans le Sud du pays.

Ce projet innovant mise sur l’énergie solaire, avec l’installation de dispositifs solaires individuels et de centrales photovoltaïques hors réseau.

Cette initiative vise à garantir un accès à l’électricité dans les zones les plus reculées, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des populations locales et au développement économique de ces régions.