L’émergence d’un réseau algérien dédié aux créateurs de contenu, une révolution inattendue et surprenante pour 2025

L’Algérie se positionne à l’avant-garde de la révolution numérique avec l’émergence surprenante d’un réseau dédié aux créateurs de contenu.

300 Créateurs de contenu mobilisés Le Réseau algérien des créateurs de contenu réunit déjà plus de 300 spécialistes issus de divers domaines : médias, technologie, entrepreneuriat et communication.

Cette initiative, annoncée lors de la clôture de la 2e édition du camp des créateurs de contenu à Alger, promet de bouleverser le paysage médiatique algérien d’ici 2025.

Le réseau algérien des créateurs de contenu : une révolution numérique en marche

La deuxième édition du camp des créateurs de contenu s’est achevée à Alger avec l’annonce officielle de la création du Réseau algérien des créateurs de contenu.

Ce réseau, qui compte plus de 300 spécialistes, a été formé en 2023 et vise à soutenir les objectifs du camp.

Le ministre de la Jeunesse, Mustapha Hidaoui, a souligné l’importance de ce réseau pour renforcer l’économie numérique et les médias alternatifs en Algérie.

Il a également mis en avant le rôle crucial des médias numériques face aux défis actuels du pays.



Ce réseau, c’est une vraie opportunité pour nous, les jeunes créateurs. On se sent enfin reconnus et accompagnés. L’idée de participer à une dynamique nationale donne un sens concret à notre travail sur les réseaux sociaux.

Yanis, 26 ans, vidéaste et créateur de contenu à Alger

Selon lui, ce réseau contribuera à consolider l’identité nationale face aux développements numériques effrénés, tout en œuvrant pour la sécurité, la stabilité de l’Algérie et la prospérité de sa jeunesse.

Le rôle des influenceurs dans la bataille de la conscience

Le ministre de la Communication, Zoheir Bouamama, a souligné l’importance de la création de contenu et le rôle crucial des influenceurs, qu’il a qualifiés de « ligne de défense avancée » dans la bataille de la conscience.

Il a insisté sur le fait que ces créateurs de contenu doivent produire un récit authentiquement algérien qui s’adresse directement aux Algériens.

De son côté, le représentant du ministère de la Défense nationale a affirmé que la bataille actuelle de l’Algérie est celle de la conscience et de la création de contenu. Un contenu qui doit protéger l’identité nationale et ses symboles, tout en adhérant au processus de l’Algérie nouvelle et forte.

Des initiatives concrètes pour valoriser les créateurs de contenu !

Le camp a débouché sur des recommandations visant à soutenir les créateurs de contenu. Parmi elles, l’élaboration d’une nomenclature nationale pour la création de contenu et le renforcement des espaces de développement des compétences des jeunes créateurs.

Ce type d’initiative change la donne. Jusqu’ici, on travaillait souvent seuls, sans cadre officiel ni accompagnement. Avec cette nouvelle dynamique, on sent une vraie reconnaissance du métier et une ouverture vers des collaborations sérieuses, notamment avec les start-up et les institutions.

Sofiane, 29 ans, créateur de contenu et fondateur d’une start-up numérique à Oran

Il a également été question de renforcer les partenariats entre les start-up, les organismes de financement et les créateurs de contenu.

Le communiqué final appelle au lancement de campagnes nationales mettant en valeur le rôle des influenceurs dans la protection de l’espace numérique contre la désinformation.

Il propose aussi la création de prix annuels du meilleur contenu national ciblé. Le camp a également organisé quatre ateliers thématiques spécialisés et un concours spécial (hackathon).