Léna situations lance fièrement sa marque en utilisant son nom algérien Mahfouf !

Léna Situations, de son vrai nom Léna Mahfouf, a fait une annonce sur son compte Instagram qu’elle a lancé une marque de vêtement et de mode. En effet, Léna est une créatrice de contenu vidéo et une influenceuse. La jeune femme comptabilise aujourd’hui plus de 2.230.000 abonnés sur YouTube et plus de 3.700.000 abonnés sur son compte Instagram.

En effet, c’est en annonçant un « BIENVENUE A L’HOTEL MAHFOUF » que l’influenceuse a informé ses admirateurs de son projet personnel, sur la fabrication de vêtements et d’objet lifestyle.

Un projet en référence avec ses vlogs d’Aout

Ce n’est pas la première fois que Léna Situations dévoile ses créations. En effet, durant les vlogs d’août, la vidéaste française collabore avec des marques afin de produire une collection de vêtements ou accessoires. Mais pour cette fois, il ne s’agit plus de collaboration aves des marques, mais c’est elle-même qui est la propriétaire de la marque.

Entre autres, elle a expliqué qu’elle s’est inspirée de ces voyages et aventures à Los Angeles ainsi que de sa vie à Paris pour son projet. Dans sa vidéo d’annonce, on peut d’ailleurs voir quelques vêtements, comme un pantalon de costume noir. La gamme propose s’étend principalement du XXS au XXL, donnant la possibilité à toutes personnes d’acquérir un habit chez Hôtel Mahfouf. Cependant, le projet est encore en cours, et le site web du magasin ne sera disponible que dans quelques semaines.

Une marque qui reflète son image et celle de ses copains

Dans sa publication Instagram, Léna Situations déclare que sa marque est principalement inspirée de son style et celui de ses « copains ». En effet, ce projet est le fruit de ses rêves, de ses efforts, de ses envies et de ses idées. En tout cas, c’est ce qu’elle a publié sur son compte Instagram.





La jeune femme a également affirmé que les produits dont sa marque « Hôtel Mahfouf » mise plutôt sur la qualité que sur la quantité. En effet, la durabilité des produits vestimentaires et de décoration est ce qu’elle recherche. Dans ce dessein, elle a affirmé que les produits seront essentiellement « made in France » et « made in Europe ».