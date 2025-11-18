Léna Situations, l’influenceuse frano-algérienne très suivie, fait sensation avec son nouveau livre, déjà un best-seller avant même d’arriver en librairie

Il y a des personnalités qui, sans faire de bruit, finissent par s’imposer dans le paysage culturel et numérique.

Leur évolution intrigue, leur énergie inspire et leur créativité dépasse largement le cadre des réseaux sociaux.

Parmi elles, Léna Mahfouf, plus connue sous le nom de Léna Situations, a réussi à transformer ses idées en projets, ses projets en succès, et ses succès en véritable mouvement.

Léna Situations : une influenceuse aux multiples facettes

Créatrice de contenu d’origine franco-algérienne, Léna Mahfouf, plus connue sous le pseudonyme de Léna Situations, s’est rapidement imposée comme une figure influente de sa génération.

Sa chaîne YouTube, où elle partage conseils mode, astuces lifestyle et expériences personnelles, a conquis des millions de fans.

1 M+ Vues par vidéo Ses vlogs d’août franchissent fréquemment le cap du million de vues, un indicateur puissant de l’engouement de sa communauté.

En 2022, Léna franchit une nouvelle étape en étant invitée au Met Gala, l’un des événements les plus prestigieux de la mode internationale, faisant d’elle la première influenceuse française à y être conviée.

Cette invitation confirme son statut d’influenceuse majeure et souligne l’impact de sa créativité sur la scène internationale.

Le succès littéraire de Léna Situations

Léna Situations a publié deux livres à succès, « Toujours Plus » et « Encore Mieux« .

Ces ouvrages mêlent développement personnel, confiance en soi et exercices pratiques pour aider les lecteurs à progresser au quotidien.

Selon Edistat, « Encore Mieux » a été tiré à 422 000 exemplaires, tandis que son éditeur avance un chiffre proche de 500 000 exemplaires.

En plus de son travail d’auteure, Léna a fondé sa propre maison d’édition, Lena Éditions.

Cette initiative lui permet de contrôler l’ensemble du processus éditorial, de la conception du livre à sa production et sa distribution, affirmant ainsi son ambition entrepreneuriale.

Les autres initiatives de Léna Situations

Léna Situations ne se limite pas à YouTube et à l’écriture. Elle a créé Hôtel Mahfouf, une marque lifestyle et mode qui reflète son univers personnel.

Parallèlement, elle a lancé le podcast Canapé Six Places, qui a évolué vers COUCH !, un format vidéo diffusé sur YouTube et Disney+.

Cette diversification témoigne de sa volonté d’élargir son influence au-delà des réseaux sociaux.

Engagée socialement, Léna a fondé l’association Toujours Plus pour soutenir les jeunes dans leurs études.

Une publication partagée par AfrikBuzz (@afrik_buzz)

Elle utilise également sa notoriété pour sensibiliser aux problèmes de cyberharcèlement.

Enfin, elle collabore avec des maisons de luxe comme Dior ou Valentino, confirmant ainsi son statut d’influenceuse majeure.