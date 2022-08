L’Entreprise nationale de promotion immobilière annonce la date de souscription aux Logements LPL ainsi que leurs prix

L’ENPI s’attelle pour répondre aux besoins de la population en termes de logements. En effet, c’est un autre grand point auquel le gouvernement s’est attaqué. Afin de fournir des conditions de vie favorables aux millions de foyers algériens, surtout aux plus défavorisés.

Ce mercredi 10 août, l’entreprise nationale de promotion immobilière a publié sur sa page Facebook, un communiqué officiel annonçant l’ouverture des inscriptions pour demander l’acquisition d’un appartement. Selon ladite entreprise, près de 208 sont à pourvoir dans les plus brefs délais. Les intéressés devront se rendre sur le site de l’ENPI, une plateforme dédiée sera disponible.

Les futurs acquéreurs peuvent s’inscrire dès ce jeudi 11 août. Cela concerne tout citoyen algérien intéressé. Ces lotissements sont situés dans la banlieue Est d’Alger, Bordj El Bahri. A noter que les candidatures seront clôturées dès que 2 000 abonnés seront atteints.

Plusieurs catégories de logement sont disponibles, F3, F4, F5 et F6

Un appartement F3 est compris entre 20 661 341 et 28 406 167.00 DA. Les F4 sont proposés entre 22 668 140 et 31 940 195.00 DA, tandis que les F5 quant à eux, valent entre 32 989 758 et 36 636 461.00 DA. Enfin, la catégorie F6 est estimée entre 38 800 579 et 48 063 148.00 dinars algériens.

Tous les appartements disposent d’un garage, et seront entièrement équipés.

Les futurs locataires devront verser 70% de la somme totale à acquitter avant de pouvoir investir les lieux.

Pour l’instant, l’offre en termes de lotissement en Algérie est inférieure à la demande, bien que plusieurs chantiers de construction ont été lancés ces dernières années.