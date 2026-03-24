L’envolée des tarifs aériens se confirme, l’IATA tire la sonnette d’alarme

Face à l’escalade du conflit au Moyen-Orient et la flambée des prix du pétrole, l’Association internationale du transport aérien (IATA) prévoit une hausse significative des tarifs aériens.

Cette situation, qui affecte toutes les compagnies aériennes, pourrait particulièrement impacter les vols long-courriers et ceux à destination de l’Asie. Les voyageurs sont invités à anticiper ces changements dans leurs plans de vol.

L’escalade des prix du kérosène, un coup dur pour les compagnies aériennes

Le conflit au Moyen-Orient a provoqué une hausse significative du prix du pétrole et du kérosène, impactant lourdement le secteur aérien.

Suite à l’attaque israélo-américaine contre l’Iran le 28 février 2026, le coût du baril de kérosène a plus que doublé, passant de 88 à 216 dollars.

🔴 ALERTE | ✈️ Pour les compagnies aériennes, une hausse des prix des billets d’avion est inévitable ! En cause, le doublement du prix du baril de kérosène depuis l’attaque israélo-américaine contre l’Iran, passant de 88 à 216 dollars. — @IATA / @afpfr pic.twitter.com/Hgw8FrliPx — Clair. (@Clair_officiel) March 21, 2026



Cette augmentation a bouleversé les prévisions des compagnies aériennes qui tablaient sur un carburant représentant environ 26% de leurs dépenses.

Avec des marges moyennes limitées à 4%, ces dernières ne peuvent absorber cette hausse sans ajuster leurs tarifs.

Cette situation met en péril l’équilibre financier de l’ensemble du secteur, indépendamment de la taille ou du réseau des compagnies concernées.

Comment la crise du Moyen-Orient bouleverse-t-elle les trajets aériens ?

Pour des raisons de sécurité, l’espace aérien iranien et une partie du Golfe sont désormais évités par les compagnies aériennes.

Cette nouvelle contrainte géographique entraîne un allongement des trajets et une consommation accrue de carburant.

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Les dessertes vers l’Asie sont particulièrement touchées, avec un risque de pénurie de kérosène dans certains aéroports asiatiques.

L’impact est significatif pour les compagnies long-courriers comme Air France-KLM ou Lufthansa, qui voient leurs coûts opérationnels augmenter.

Les compagnies low-cost européennes, comme Ryanair, bien que moins affectées, doivent également s’adapter à cette nouvelle donne.

Voyageurs, à quoi devez-vous vous attendre ?

Face à cette situation, les voyageurs doivent s’attendre à une hausse des tarifs. Certaines compagnies européennes ont déjà commencé à augmenter les prix des billets long-courriers, Air France ayant par exemple majoré ses tarifs de 50 euros.

Cette augmentation est due à l’incertitude concernant l’approvisionnement en carburant à long terme.

Il est donc conseillé aux voyageurs de prendre en compte ces changements lorsqu’ils planifient leurs vols, en particulier pour les trajets vers l’Asie et les destinations nécessitant un long parcours aérien. La volatilité du secteur aérien impose une vigilance accrue dans la préparation de vos voyages.