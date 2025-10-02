Leqliaa : Confrontation mortelle à la Gendarmerie Royale, deux agresseurs neutralisés

Un événement dramatique s’est produit à Leqliaa, mettant en scène la Gendarmerie Royale et deux agresseurs. Cette confrontation a pris une tournure mortelle, avec la neutralisation des deux assaillants. Cet incident soulève de nombreuses questions sur la sécurité dans la région et les mesures prises pour y faire face.

Dans cet article, nous allons analyser les détails de cette affaire, en nous basant sur les informations disponibles et les témoignages recueillis. Restez connectés pour découvrir les dessous de cette tragédie qui a secoué Leqliaa.

Assaut contre la Gendarmerie Royale à Leqliaa : une attaque repoussée

Le 1er octobre 2025, un assaut a été perpétré contre la Gendarmerie Royale à Leqliaa, selon les autorités locales de la préfecture d’Inezgane Ait-Melloul. Des groupes d’individus ont tenté de s’emparer des munitions, du matériel et des armes de service de la brigade territoriale.

En réponse à cette attaque, les gendarmes ont été contraints d’utiliser leurs armes dans le cadre de la légitime défense. Deux personnes ont succombé à leurs blessures par balles lors de l’assaut, tandis que d’autres ont été blessées. Les assaillants ont également incendié un véhicule et une partie du bâtiment de la brigade, avant d’être repoussés par les forces de l’ordre.

Réaction de la Gendarmerie Royale face à l’attaque

Face à cette attaque violente, les gendarmes ont dû recourir à leurs armes de service en légitime défense. Initialement, ils ont tenté de disperser les assaillants avec des bombes lacrymogènes. Cependant, face à l’intensification de l’assaut et à l’intrusion réussie des fauteurs de troubles dans les locaux de la brigade, l’utilisation d’armes à feu est devenue nécessaire.

Cette riposte a malheureusement entraîné la mort de deux individus et plusieurs blessés parmi les assaillants. Une enquête judiciaire a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces événements tragiques et identifier tous les participants à ces actes criminels.

Les conséquences de l’attaque et le déroulement de l’enquête judiciaire

Après avoir réussi à pénétrer dans les locaux de la brigade, les assaillants ont commis des actes de vandalisme et de violence. Ils ont volé un véhicule et quatre motos appartenant à la Gendarmerie Royale, avant de les incendier. Une partie du bâtiment a également été ravagée par les flammes. Suite à ces événements, une enquête judiciaire a été lancée sous la supervision du parquet compétent.

L’objectif est d’éclaircir toutes les circonstances entourant cette attaque et d’identifier tous les individus impliqués dans ces actes criminels. Les autorités sont déterminées à faire respecter la loi et à traduire en justice tous ceux qui ont participé à ces violences.