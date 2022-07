Les 10 meilleurs hôtels à Oran

La cote de popularité de la Wilaya d’Oran a augmenté ces dernières semaines avec les JM qui s’y sont déroulés. La ville est devenue une destination enviée par les voyageurs locaux et étrangers.

Cependant, trouver un bon hôtel où séjourner n’est pas toujours facile. Pour vous aider dans vos choix, ci-joint une liste des meilleurs hôtels et hébergements à Oran.

Le Four Points by Sheraton Oran

Idéal pour les vacances seul, en famille ou en groupe, l’Hôtel Four Points offre des chambres de luxe équipées ainsi que des services de qualité.

De plus, l’Hôtel est situé à proximité de lieux et monuments touristiques, comme le Petit Lac Mosque et la Gare d’Oran.

L’Ibis Oran Les Falaises

Un hôtel connu pour son rapport qualité/prix est l’Ibis Oran Les Falaises. Placé à environ 3.3km du Qasr el-Bey, ce dernier est un point de départ idéal pour visiter la ville. De plus, l’établissement offre des services de qualité ainsi qu’une commodité incomparable.

Les chambres et suites sont toutes convenablement équipées (TV, douches, climatisation, etc.) ; et les clients ont accès au Wi-Fi de l’hôtel.

L’Hotel Oran Bay

Cet hôtel est localisé sur l’une des plus belles baies d’Oran. De ce fait, l’Oran Bay est entourée d’un paysage faunique et floristique exceptionnel. Il s’agit d’un établissement hôtelier de très haute qualité.

Les suites et chambres sont toutes équipées d’accessoires de luxe ; de plus, les clients ont accès à plusieurs activités comme le tennis, la piscine, le sport, et bien d’autres. Une connexion Internet gratuite et à haut débit est également proposée par l’Hotel Oran Bay.

Le Royal Hotel Oran

Le Royal Hotel à Oran est réputé pour être un lieu romantique, parfait pour les couples. Entre autres, en plus de disposer d’un service disponible 24h/7j, l’établissement hôtelier propose également des chambres et suites de qualité.

En outre, un jacuzzi et un petit déjeuner sont également offerts par l’hôtel.

Le Best Western Colombe Hotel

Situé à 10 minutes de l’aéroport, le Best Western Colombe Hotel est un endroit qui combine culture et modernité.

L’hôtel garde en effet un aspect traditionnel, mais l’adapte à notre ère. Les chambres proposées par l’établissement sont toutes bien équipées.

Le Méridien Oran Hôtel & Convention Centre

L’emplacement de cet hôtel fait tout son charme. Situé sur une haute falaise, l’établissement surplombe la Méditerranée. De plus, il est situé à seulement quelques minutes de l’aéroport et du centre-ville.

Des suites et des chambres de luxe ainsi que des services clientèle de haute qualité sont mis à la disposition des clients afin qu’ils puissent se sentir à l’aise.

L’Hôtel les Ambassadeurs

L’hôtel les ambassadeurs est un lieu convivial idéal pour les familles ou les groupes d’amis. Les chambres disposent d’équipements complets ; le service est valable 24h/24 et la clientèle peut surfer gratuitement sur le Wi-Fi de l’établissement : ce sont les critères principaux qui font que l’hôtel les Ambassadeurs est très prisé par les touristes.

Pacha Hotel

Si vous recherchez un hôtel en pleine ville à Oran, le Pacha Hotel est fait pour vous. Cet hôtel a un design et architecture moderne qui le classe parmi les hôtels 4 étoiles. De plus, les suites et chambres sont toutes accessoirement équipées.

Une connexion Internet haut-débit est également offerte aux clients. Entre autres, ces derniers ont l’embarras du choix quant aux activités à faire dans l’établissement.

Sofihotel

Le Sofihotel est principalement connu pour être un lieu et/ou hôtel économique, qui propose à sa clientèle des chambres et suites nuptiales équipées de bureau, de climatisation, d’un Wi-Fi, d’un mini-bar et d’un réfrigérateur.

Un service client professionnel est également mis à la disposition des clients.

Le Golden Tulip Adef

Cet établissement hôtelier offre des services de qualité à sa clientèle, en plus des chambres et suites équipées (Certes, moins que les autres).

Cependant, diverses activités sont proposées aux clients, comme les activités pour enfants, le spa, etc. Entre autres, le petit déjeuner est offert par l’hôtel.