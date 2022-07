Les 10 plus beaux endroits à visiter en Kabylie

La Kabylie est une fierté pour l’Algérie. Appelé également « le pays des montages », Kabylie est sans doute l’une des régions les plus belles sur le territoire algérien. Et forte de son atmosphère Méditerranéen, cette région montagneuse est la parfaite destination pour les touristes. Découvrez les 10 plus beaux endroits emblématiques de Kabylie.

La Grotte du Macchabée

La grotte du Macchabée détient toujours sa part de mystère loin des yeux du commun. L’accès y est difficile, il faut escalader la montagne pour pouvoir y parvenir à bout du site archéologique au cœur même de la montagne.

Le cap Carbon

Une virée à 360° qui n’en déplaise à personne ! Cap Carbon est un endroit sympa pour découvrir ce qui est perdu de vue à ras-du-sol. Vue magnifique en hauteur, rencontre avec les singes et bien d’autres activités pour toute la famille !

La Casbah Bejaia

La Casbah Bejaia est une magnifique citadelle datant de l’époque médiévale. Un lieu chargé d’identité ancestrale et culturelle parfaite pour les amoureux de l’histoire.

Le parc national du Djurdjura

Découvrir l’ancien monde, c’est possible ! Et ceci en visitant le parc national du Djurdjura. Le parc national réserve bien plus que sa richesse faunistique. Des falaises, des profondes vallées et un massif montagne sont au rendez-vous !

La commune Beni Yenni

Kabylie est une région aux multiples saveurs. Pour cette sélection, Beni Yenni ou Aït Yenni est le parfait recueil pour voyager dans le temps. Perdue sur des crêtes de montagnes, la commune Beni Yenni a de quoi ranimer la nostalgie dans les yeux des visiteurs. Des architectures traditionnelles seront au rendez-vous.

Le Lac noir

Cloitrée dans la forêt d’Akfadou, le lac noir est un endroit unique au monde. Et tout autour toute une richesse naturelle qui n’attend que les grands néophytes pour la grande randonnée ou la balade en l’air.

Le site de Gouraya

Loin des images typiques offertes par les parcs du monde entier, le parc de Gouraya se démarque de par ses empreintes de civilisations ancestrales et son lieu de pèlerinage perché à 670 m d’altitude.

Le barrage de Taksebt

Une chose banale à première vue. Pourtant, la vue y est époustouflante. En effet, la rivière de Aït Aïssi, vu depuis le barrage de Taksebt procure une sensation presque indescriptible aux yeux du commun.

Le sommet de Thaletas

Le parfait endroit pour une sortie verte. Le sommet de Thaletas expose une vue splendide de l’entourage depuis l’Observatoire. Les paysages de Thaletas feront plus d’un un amoureux de la nature.

La commune Tigzirt

Fatigué des virées de trop ? Tigzirt est le recueil adapté pour se retrouver. Un climat calme et silencieux accueillera les touristes en quête d’intimité.