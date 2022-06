Les 20 meilleures choses à voir en Algérie – Vous connaissez mal ce pays!

L’Algérie est une étendue sans fin du désert du Sahara, les eaux chaudes de la mer Méditerranée, des chaînes de montagnes impressionnantes, la couleur orientale et le mélange brillant de différentes cultures. Beaucoup de curiosités de l’Algérie ont été formés sous l’influence de différents peuples, religions et civilisations. Les plus belles mosquées, les forts extrêmement anciens, les ruines mystérieuses des vieilles villes, les villes rocheuses et autres lieux d’intérêt frappent l’imagination des visiteurs du pays. Il n’y a pas un grand afflux de touristes vers les sites d’Algérie – le tourisme est en cours de développement, mais malgré cela, les excursions en Algérie aujourd’hui sont très intéressantes et instructives, et avec un guide expérimenté en Algérie vous pouvez voir chaque monument tranquillement et complètement. Les hôtels en Algérie sont classés sur la base d’un ensemble particulier et de la qualité des services. Il y a beaucoup d’hôtels qui fonctionnent sur un système économique de chambres d’hôtes, mais il y a aussi des marques d’hôtels de renommée mondiale qui offrent une gamme complète de services au plus haut niveau.

Vous trouverez ci-dessous un classement des meilleures attractions, qui vous aidera à planifier l’itinéraire de votre futur voyage.

Que voir en premier en Algérie

La revue des principaux sites touristiques en Algérie est basée sur des guides populaires, des avis de vrais voyageurs, et permet de trouver des réponses aux questions : que voir en Algérie en 1 jour, où aller en Algérie, afin que le voyage soit mémorable et plein d’impressions. Bien sûr, le premier jour du voyage vaut la peine de commencer par une visite des sites emblématiques situés dans la capitale d’Alger.

1. L’ancienne casbah d’Alger

Dans la vieille partie de la ville d’Alger se trouve la Casbah, pleine de ruelles mystérieuses et de sombres impasses. En général, le mot « Casbah » en Algérie désigne de nombreuses citadelles situées dans toute l’Afrique du Nord. Mais c’est la vieille Casbah qui a été inscrite sur la liste de l’UNESCO en 1992. Il s’agit d’un type unique de citadelle islamique, avec d’anciennes mosquées, des palais et des maisons derrière ses murs.

2. Cathédrale Notre-Dame d’Afrique

Sur la côte rocheuse de la mer Méditerranée, à une hauteur de 124 mètres, se dresse le principal point de repère religieux de l’Algérie – la cathédrale catholique de Notre-Dame d’Afrique. Selon une croyance populaire, l’idée d’ériger ce temple est venue à deux Lyonnais qui y avaient installé une petite sculpture de la Vierge Marie dans le creux d’un olivier. La cathédrale elle-même, érigée en 1872, est conçue dans un style architectural combinant des motifs romains et byzantins.

3. Ville de Constantine

Toute personne qui s’est rendue dans la ville de Constantine confirmera que la visite de cette ville d’Alger est certainement l’un des premiers endroits à visiter. L’histoire de la ville, située à la frontière avec la Tunisie, remonte à l’antiquité, elle a été renommée plusieurs fois et est passée en possession de différentes civilisations. Une caractéristique unique de la ville est son emplacement parmi des gorges spectaculaires, des falaises et des précipices sur lesquels de nombreux ponts sont construits à une altitude de plusieurs centaines de mètres.

4. Basilique de Saint-Augustin à Annaba

Ce temple de 1900 est la principale attraction d’Annaba. Selon la croyance populaire, c’est ici que saint Augustin s’est reposé et ses reliques sont maintenant conservées à l’intérieur de la basilique. Le saint était surtout célèbre pour avoir organisé le mouvement chrétien de l’augustinisme, et ses écrits ont provoqué une véritable révolution dans la théologie. Sur le plan architectural, la basilique est unique par son mélange de différents styles. À l’intérieur se trouve un petit autel avec une sculpture de saint Augustin, qui contient un morceau de ses reliques.

5. Mosquée Ketshawa

Au cœur de la capitale d’Alger se trouve la mosquée médiévale Ketshawa, qui est considérée comme l’une des structures architecturales les plus remarquables de la ville. Construite par les Turcs en 1612, Ketshawa est un mélange inhabituel de styles byzantin et mauresque, et au fil des ans, elle a changé plusieurs fois d’apparence. Pendant l’occupation française, c’était la cathédrale catholique de Saint-Philippe, et ce n’est qu’en 1962 que le bâtiment a été converti en mosquée.

6. Grande Mosquée de Tlemcen

Il y a beaucoup à voir en Algérie parmi les plus anciens sanctuaires, l’un d’eux étant la mosquée-cathédrale de Tlemcen, une structure ancienne datant de 1082, construite à l’époque des anciens émirs. L’édifice est construit sous la forme d’un pentagone irrégulier, présente une riche décoration sous la forme d’ornements sculptés et de nombreux arcs décoratifs. C’est ce type de décoration qui a servi de base au développement du style baroque au Moyen Âge.

7. Monument de la Gloire et du Martyre

Ce monument a été érigé à Alger pour honorer les soldats tombés lors de la lutte pour l’indépendance du pays au milieu du 20e siècle. Le monument est haut de 92 mètres et peut être vu de presque partout dans la ville. L’auteur du monument est un sculpteur polonais, Maryan Koneczny. Sa création imite trois feuilles de palmier qui s’élèvent vers le haut. Lorsqu’elles sont réunies au sommet, elles créent une sorte de dôme, sous lequel brûle la flamme éternelle. Tout en haut se trouve un pont d’observation, où l’on peut avoir une vue à vol d’oiseau d’Alger – de magnifiques panoramas de la ville et des vues sur la mer.

8. Vallée du Mzab

Ce site emblématique de l’Algérie est situé dans la partie nord du Sahara et est remarquable pour ses inhabituels établissements fortifiés, les Xours, qui ont été fondés par des musulmans berbères fuyant les persécutions religieuses. Ces villes se caractérisent par une architecture extrêmement simple, adaptée autant que possible aux conditions de la région. Toutes les maisons sont érigées en cercle, formant des cercles concentriques divergeant de la mosquée.

9. Le Mausolée royal de Mauritanie

À environ 80 kilomètres de la capitale, sur la côte, se trouve la petite ville de Tipaza. Elle cache un ancien lieu de sépulture chrétien, qui est devenu un mystère non résolu pour les historiens et les archéologues du monde entier. Dans différentes langues, ce monument historique, créé en 3 avant J.-C. sur ordre du roi maure, porte des noms différents – par exemple, en anglais, le nom « Royal Mausoleum of Mauritania » est établi.

10. Cité romaine de Tipaza

La ville de Tipaza elle-même représente une grande attraction en Algérie. Ici se cachent les ruines d’anciennes colonies, qui sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que preuves d’une civilisation disparue. La ville était le plus important comptoir commercial de la Méditerranée, puis elle a été transformée en base militaire. Vous pouvez donc y voir de nombreux bâtiments qui témoignent de différentes époques et de différents événements historiques.

11. L’ancienne cité romaine de Timgad

Les ruines de l’ancienne ville romaine perdue de Timgad remontent à environ 2 000 ans. La ville, construite dans une zone désertique, a servi de colonie militaire pendant plusieurs centaines d’années et a été l’une des origines du christianisme. Ce sont les sables du désert du Sahara, qui ont recouvert la ville abandonnée, qui ont partiellement préservé les bâtiments de la ville jusqu’à aujourd’hui.

12. Cala Beni Hammad

L’ancienne cité des Beni-Hammad conserve les vestiges de sa première capitale, fondée en 1007. Kala Beni-Hammad est un ancien point de repère de l’Algérie, qui est une ancienne forteresse d’une beauté étonnante au milieu des hautes montagnes. Ses murs de forteresse s’étendent sur 7 kilomètres, et derrière eux se trouvent des palais, des minarets et une mosquée. La beauté du château Beacon of Light, situé au sommet de l’une des falaises, est particulièrement remarquable.

13. L’ancienne ville romaine de Djemila

L’une des plus grandes ruines romaines d’Afrique du Nord a été laissée par l’ancienne ville de Cemila, qui est maintenant devenue un musée en plein air. La ville avait à l’origine la forme d’un carré avec de nombreuses rues, et les deux principales, perpendiculaires l’une à l’autre, divisaient la zone en 4 parties égales. C’était un grand établissement, comprenant plusieurs temples, un amphithéâtre, un forum, une place de marché, des bains, et plus encore.

14. Fort Santa Cruz

L’ancien fort, érigé en 1610, est devenu la principale attraction de la ville d’Oran. Il s’agit d’une fortification qui, autrefois, faisait partie des défenses extérieures. La structure, dont les murs ont jusqu’à 2 mètres d’épaisseur, a été construite en pierre naturelle robuste, et quelque 2 000 personnes ont participé à sa construction.

15. Parc national du Djurdjura

En plus des nombreux monuments historiques, il y a quelque chose à voir en Algérie et parmi les attractions naturelles. Parmi elles, le parc national de Jurdjoura, dans le nord de l’Algérie, mérite une attention particulière. Le paysage pittoresque de cet endroit magnifique vaut la peine d’être vu : des pics montagneux vertigineux recouverts de forêts denses, des canyons profonds, des vallées et des gorges – tout cela frappe l’imagination de tout voyageur.

Que visiter d’autre en Algérie ?

Cette partie de la revue contient des recommandations, quelles autres curiosités de l’Algérie sont dignes d’attention. Nous parlerons des monuments naturels, dont une brève description permettra de se faire une première idée.

16. Le plateau de Tassili N’Adjer

Dans le sud-est de l’Algérie s’étend le plateau montagneux de Tassilin-Adjer, long d’environ 500 kilomètres. L’érosion a formé plus de 300 arches naturelles, la crête est également entaillée par les lits asséchés d’anciennes rivières et de nombreuses grottes. Des vues époustouflantes s’ouvrent depuis la hauteur – arches et piliers de pierre, ombres mystérieuses, falaises abruptes et trous béants dans les grottes. À certains endroits dans les rochers sont conservés des dessins anciens représentant des personnes, des animaux et des scènes de vie. Ces dessins sont vieux de 6 à 8 mille ans.

17. Les Hauts Plateaux de l’Ahaggar

La plus haute chaîne de montagnes se trouve dans la partie algérienne du désert du Sahara. Son sommet principal, le Mont Tahat, atteint une hauteur d’environ 3000 mètres. Le massif lui-même s’est formé au cours de milliers d’années, à la suite du mouvement des plaques souterraines et en raison de l’activité volcanique active dans la région. Il en résulte des roches bizarres de différentes formes inhabituelles, des murs de basalte, d’énormes rochers et une masse d’autres formations naturelles.

18. Les sources thermales de Hammam Meskoutine

L’un des endroits les plus visités que tout le monde devrait visiter en Algérie est la source thermale unique Hammam Meskoutine à une altitude d’environ 200 mètres, qui a des propriétés curatives uniques. Ici coulent les clés de l’eau bouillante, saturée de minéraux, qui a une température de 95-98 degrés. On croit que ses propriétés bénéfiques permettent de guérir presque toutes les maladies connues.

19. Les montagnes de l’Atlas

C’est un pays montagneux entier qui s’étend le long de la côte d’ouest en est à travers les territoires des États de Tunisie, d’Algérie et du Maroc. Sa longueur est telle que sur le territoire des montagnes alternent des ceintures climatiques, de tropicale à subtropicale. Le nord et l’ouest de la vallée sont couverts de forêts denses et pittoresques, tandis qu’au sud et à l’intérieur, le climat est plus aride, et les céréales, l’armoise et l’herbe à plumes y sont bien établies. Les anciens habitants de ces lieux sont les Berbères, qui se sont bien adaptés aux conditions locales et y ont érigé des colonies de montagne entières.

20. Le désert du Sahara

Ce n’est un secret pour personne que de nombreux voyageurs rêvent de voir le célèbre désert du Sahara en Algérie. Le dur désert de pierres se pare de couleurs jaunes et rouges, et de temps en temps, des tours d’argile et de sable apparaissent le long du chemin. Mais même au plus profond du désert, vous pouvez vous rendre en bus, la route est goudronnée. Il fut un temps où ces territoires fleurissaient des jardins verts, faisant pousser une végétation luxuriante, mais le changement de climat a entraîné un changement radical du paysage, remplaçant la mer de verdure sur les vastes étendues sablonneuses, où marchent des vents chauds et secs.

Découvrez les beaux endroits d’Algérie dans cette superbe vidéo !

Les attractions de l’Algérie décrites dans cet article ne sont qu’une petite partie des richesses de cette terre merveilleuse. Pour comprendre ses mystères, il faut plus d’un voyage, mais même en quelques jours, vous pouvez voir beaucoup de choses intéressantes. Visitez une ancienne mosquée, promenez-vous dans les ruines d’anciennes colonies, prenez des photos des magnifiques paysages naturels de l’Algérie, et cette terre vous conquerra, et le voyage laissera une trace vive dans votre mémoire.