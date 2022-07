Les 6 plus grosses fortunes d’Algérie : qui sont-elles ?

En dépit de la crise financière, les fortunés Algériens préservent leur portefeuille à l’abri des problèmes de ce monde et des regards indiscrets. Pour vous dévoiler la liste des familles et des personnes les plus riches en Algérie, il a fallu des jours d’investigation, pour estimer leurs fortunes.

Pour vous, voici une liste des plus grosses fortunes d’Algérie, selon les estimations de nos experts économiques.

Issad Rebrab, avec une fortune estimée à 4 milliards de dollars

Issad Rebrab est l’homme le plus riche en Algérie avec une fortune énorme aux alentours de 4 milliards de dollars. Son argent, il le doit au secteur agroalimentaire avec sa raffinerie de sucre et d’huile.

Ali Haddad, son groupe vaut 1,8 milliard de dollars

Ali Haddad tient la seconde place parmi les hommes les plus riches d’Algérie. Il est à la tête de son groupe familial l’ETRHB. Lui et ses frères ont mené de grands chantiers dans tout le pays.

D’après nos estimations, la fortune familiale s’élève aux alentours de 1,8 milliard de dollars.

Mahieddine Tahkout avec une richesse estimée à 1,5 milliard de dollars

À la troisième place, il y a Mahieddine Tahkout. Cet homme parti de rien a créé sa fortune avec son usine d’assemblage Hyundai. Tahkout est présent dans l’hôtellerie, dans le média, et la fabrication de pièces automobile.

Ahmed Mazouz, un homme qui pèse 1,2 milliard de dollars

Ahmed Mazouz est le plus discret des plus grandes fortunes algériennes. Sa richesse est évaluée à 1,2 milliard de dollars avec son groupe Mazouz et le succès de jus de la marque N’gaous Conserves SPA.

Il est aussi présent dans l’industrie automobile, les loisirs et la distribution, et prochainement dans la raffinerie de sucre.

La famille Benhamadi, avec une fortune de 1,1 milliard de dollars

Propriétaire du groupe Condor, la famille Benhamadi est la cinquième famille la plus riche en Algérie. Ils investissent dans la technologie, l’industrie auto, la pharmacologie, l’électroménager et les smartphones. La fortune des Benhamadi est estimée à 1,1 milliard de dollars.

Djilali Mehri, estimé à 1 milliard de dollars

Même le vieux loup du secteur privé algérien est en France. La fortune de Djilali Mehri en Algérie est évaluée à 1 milliard de dollars. C’est le pionnier dans l’investissement dans le secteur privé depuis sa jeunesse, jusqu’à Paris.