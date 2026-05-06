Les agriculteurs découvrent deux nouveaux outils numériques pour simplifier leur quotidien

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) innove avec le lancement de Himayati 5.0 et Himayati+, deux services numériques conçus pour transformer l’accès à la couverture sociale des agriculteurs.

Ces initiatives s’accompagnent d’une campagne nationale de sensibilisation, renforçant l’engagement de la CASNOS envers ce secteur vital.

Himayati 5.0 : une révolution pour les agriculteurs

La CASNOS a récemment introduit Himayati 5.0, un service numérique innovant destiné à simplifier l’accès à la couverture sociale pour les agriculteurs.

Ce service propose une formule d’adhésion flexible avec des cotisations adaptées, répondant ainsi aux besoins spécifiques de cette profession.

En offrant une couverture sociale simplifiée, Himayati 5.0 s’inscrit dans les efforts de la CASNOS pour soutenir les agriculteurs.

Cette initiative vise à reconnaître la particularité de leur activité et à leur fournir un accompagnement adapté, renforçant ainsi leur sécurité sociale.

La campagne de sensibilisation de la CASNOS

La CASNOS a lancé une vaste campagne nationale de sensibilisation pour promouvoir ses nouveaux services numériques auprès des agriculteurs.

Cette initiative inclut des actions menées dans ses agences à travers tout le pays, ainsi que des sorties de terrain pour se rapprocher directement des agriculteurs.

Ces efforts visent à informer et encourager les agriculteurs à adopter ces outils numériques, essentiels pour simplifier leur accès à la couverture sociale.

En se rendant sur le terrain, la CASNOS démontre son engagement à soutenir cette communauté en facilitant l’intégration des nouvelles technologies dans leur quotidien.

Himayati+ : un soutien indispensable pour les agriculteurs

Himayati+ se distingue par son accompagnement des agriculteurs durant les périodes cruciales de leur activité, telles que la récolte, le transport et la commercialisation des produits agricoles.

Ce service facilite l’accès aux prestations en nature, notamment grâce à la carte Chifa, essentielle pour couvrir les besoins médicaux.

En simplifiant l’accès à ces prestations, Himayati+ représente un soutien indispensable pour les agriculteurs, leur permettant de se concentrer sur leur production sans se soucier des démarches administratives complexes.

Cette initiative renforce la sécurité et la stabilité de leur activité, contribuant ainsi à leur bien-être global.