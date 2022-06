Les Algériennes dominent la discipline du Karaté. Pourquoi cela crée la polémique sur le web ?

3 athlètes algériennes rentrent dans l’histoire du sport en offrant à leur pays 3 médailles d’or en Karaté lors de la 1ère journée des Jeux Méditerranéens en Oran.

Des victoires mal accueillies

Elles se prénomment Louiza Abbouriche, Sylia Ouikene et Chaima Midi. Elles ont représenté honorablement le pays hôte des Jeux Méditerranéens et sont devenues les nouvelles reines du Karaté Algérien en battant leurs adversaires et en raflant ces médailles tellement convoitées.

Si ces exploits devraient faire la fierté de tout un pays et de tout le peuple Algérien, les réactions négatives face à ces victoires n’ont pas tardé à fuser sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter ont été inondés de messages à caractère sexiste, des propos violents et insultants à l’endroit des jeunes femmes.

Soutien des militants

Face à ce tollé, les militants prônant l’égalité des hommes et des femmes sont montés au créneau et ont affiché leur soutien aux 3 femmes algériennes.

En effet, pour ces militants, de tels propos virulents ne jouent pas en faveur d’un développement du pays, qui, dans le Rapport National Volontaire Algérie 2019, indique pourtant que « L’Algérie considère que le principe d’égalité entre les sexes est un droit fondamental de la personne et un fondement de la promotion de l’égalité des chances. »

Razzia de l’Algérie

La participation des hommes algériens aux JM Oran 2022 dans la discipline Karaté n’est pas non plus passée inaperçue. Ils ont également fait honneur à leur pays en lui offrant 02 médailles, l’une en or et l’autre en argent, dès la 1ère journée de tournoi.

Pour les 75kg, Oussam Ziyad a vaincu en finale le karatéka Egyptien Abdelaziz Abdalla, s’érigeant ainsi sur la plus haute marche du podium. Quant à la médaille d’argent, elle a été remportée par Alaa Selmi, vaincu en finale par le Turc, Eray Samdan, dans la catégorie des moins de 60kg.



Rappelons que les Jeux Méditerranéens 2022 se déroulent à Oran en Algérie du 25 juin au 05 juillet prochain.

A part le Karaté, d’autres disciplines sont aussi au programme : water polo, volley ball, gymnastique, pétanque, badmington, boxe.