Les Algériens choisissent la Tunisie pour leurs vacances, une tradition qui perdure et intrigue

Les vacances en Tunisie connaissent une hausse des coûts, mais cette destination continue d’attirer massivement les touristes algériens.

Grâce à des offres tout compris et une proximité géographique, la Tunisie maintient son attrait, offrant un rapport qualité-prix compétitif face aux limitations du tourisme en Algérie.

Pourquoi la Tunisie reste la destination préférée des Algériens

La Tunisie continue d’attirer les Algériens malgré la hausse des prix, grâce à ses offres tout compris et sa proximité géographique.

Les familles algériennes apprécient particulièrement le rapport qualité-prix des séjours tunisiens, qui incluent souvent hébergement, restauration et activités.



De plus, la possibilité de voyager en voiture et la diversité des options d’hébergement permettent de maîtriser le budget global.

Même avec l’inflation, la Tunisie offre une expérience de vacances compétitive par rapport aux destinations locales, renforçant ainsi son attrait auprès des vacanciers algériens.

Les atouts de la Tunisie face aux limites algériennes

La Tunisie se distingue par un vaste parc hôtelier et une forte concurrence entre établissements, ce qui favorise des offres promotionnelles attractives.

Les formules « tout compris » séduisent particulièrement les familles algériennes, permettant de maîtriser le budget en incluant hébergement, restauration et activités.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴀʟ ᴋʜʟᴇᴇꜰ | ᴀʙɪ (@travelvibes.abi)



En Algérie, les capacités d’accueil sont limitées et les prix flambent durant l’été dans les villes côtières.

La demande dépasse souvent l’offre, rendant les séjours plus coûteux. Ainsi, malgré la hausse des prix, la Tunisie reste une option plus compétitive pour les vacanciers algériens.

Un afflux touristique impressionnant

En 2025, la Tunisie a accueilli plus de 4 millions de visiteurs algériens, confirmant leur statut de première clientèle étrangère.

Cette affluence s’explique par la diversité des offres tunisiennes, qui s’adaptent à tous les budgets. Les hôtels trois étoiles proposent des tarifs abordables, tandis que les établissements de luxe offrent des expériences haut de gamme.



L’augmentation de l’allocation touristique pour les Algériens a également joué un rôle crucial, facilitant l’accès à des vacances en Tunisie.

Cette mesure, combinée à la proximité géographique et aux options de voyage flexibles, renforce l’attractivité de la destination pour les familles algériennes.