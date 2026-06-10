Les Algériens d’Amérique espèrent enfin un vol direct vers New York cette année

La diaspora algérienne aux États-Unis fait face à des défis de voyage importants en raison de l’absence de vol direct entre Alger et New York.

Les trajets actuels, longs et coûteux, soulèvent des revendications croissantes pour une liaison directe, surtout à l’approche de la Coupe du Monde 2026.

L’absence de vol direct : un obstacle majeur pour les Algériens d’Amérique

L’absence de vol direct entre Alger et New York complique considérablement les voyages pour les Algériens vivant aux États-Unis.

Les itinéraires actuels, souvent via l’Europe ou le Moyen-Orient, peuvent dépasser vingt heures, rendant les trajets épuisants, surtout pour les familles et les personnes âgées.

Cette situation entraîne également des coûts élevés pour les billets d’avion, rendant les voyages de plus en plus onéreux.

Les longues escales ajoutent à la fatigue, ce qui est particulièrement difficile pour ceux voyageant pour de courtes périodes. Une liaison directe reste une attente pressante pour la diaspora.

Vol direct Alger-New York : une attente qui dure

La diaspora algérienne aux États-Unis, bien que moins nombreuse que celle en France ou au Canada, est significative et dispersée dans plusieurs grandes villes américaines.

À l’approche de la saison estivale, la demande pour une liaison directe entre Alger et New York se fait particulièrement forte.

Les voyages vers l’Algérie deviennent coûteux et fatigants, avec des itinéraires complexes et des escales interminables.

Cette situation complique les déplacements pour les familles, les personnes âgées et ceux qui voyagent pour de courtes périodes, rendant le vol direct non seulement souhaitable, mais nécessaire.

Air Algérie attendue sur un marché sensible

Les négociations entre les autorités algériennes et américaines pour l’ouverture d’une liaison directe entre Alger et New York se poursuivent, mais aucune date officielle n’a encore été annoncée.

Le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a déclaré que cette liaison ne serait pas opérationnelle avant la Coupe du Monde 2026.

Cet événement, avec sa finale prévue dans la région de New York-New Jersey, souligne l’importance symbolique et pratique d’une telle connexion.

Pour la diaspora algérienne, un vol direct est bien plus qu’une question de confort. C’est une nécessité pour faciliter les voyages vers l’Algérie de manière plus rapide et moins coûteuse.

Une liaison directe permettrait de réduire les heures de trajet et les risques de retards, tout en renforçant le lien avec le pays d’origine. En attendant, les voyageurs doivent composer avec des billets coûteux et des trajets épuisants.