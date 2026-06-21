Les Algériens de certaines catégories n’auront plus besoin de visa pour la Turquie, une décision qui simplifie les voyages

Les nouvelles conditions d’entrée en Turquie pour certains ressortissants algériens suscitent un vif intérêt. Avec des ajustements récents, la Turquie renforce ses liens avec l’Algérie, facilitant ainsi les voyages pour des catégories spécifiques de citoyens.

Découvrez comment ces changements influencent les déplacements entre ces deux nations.

Exemption de visa : une nouvelle liberté pour certains Algériens

La Turquie a récemment modifié ses conditions d’entrée pour certains citoyens algériens, introduisant une exemption de visa pour les jeunes de moins de 15 ans et les adultes de plus de 50 ans.

Cette mesure, officialisée par un décret présidentiel, permet à ces catégories de voyageurs de se rendre en Turquie sans visa, à condition de posséder un passeport valide.

Cette exemption s’applique aux séjours touristiques et aux transits, avec une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours.

Les Algériens âgés entre 15 et 50 ans doivent toujours obtenir un visa pour entrer en Turquie.

Les Algériens exclus de l’exemption de visa

Les citoyens algériens âgés de 15 à 50 ans ne bénéficient pas de l’exemption de visa pour la Turquie.

🇩🇿🤝🏼🇹🇷 | La Turquie dispense désormais de visa les citoyens algériens titulaires d’un passeport ordinaire âgés de moins de 15 ans ou de plus de 50 ans. – Cette mesure abaisse donc l’âge minimum requis pour bénéficier de l’exemption, qui concernait auparavant uniquement les… pic.twitter.com/yifPTWLfgy — Algeria Project (@Algeria3New) June 20, 2026



Qu’ils voyagent pour des raisons touristiques, professionnelles ou médicales, ces individus doivent toujours obtenir un visa pour entrer sur le territoire turc.

Cette exclusion vise à renforcer le contrôle migratoire et à assurer une gestion plus rigoureuse des flux entrants.

Les règles de contrôle aux frontières restent inchangées pour ces voyageurs, et les compagnies aériennes, telles qu’Air Algérie et Turkish Airlines, continuent d’appliquer les procédures habituelles d’entrée.

La Turquie, une destination prisée par les Algériens

La Turquie est devenue une destination de choix pour les Algériens, attirés par ses richesses touristiques, ses soins médicaux de qualité et ses opportunités commerciales.

Les vols directs fréquents entre les deux pays, opérés par des compagnies comme Air Algérie et Turkish Airlines, facilitent grandement ces déplacements.

L’exemption de visa pour certaines catégories d’Algériens pourrait encore accroître cette popularité, en simplifiant les voyages pour les jeunes et les seniors.

Cette mesure renforce les liens entre les deux nations et encourage les échanges culturels et économiques.