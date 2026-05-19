Les Algériens peuvent désormais voyager en Jordanie sans visa, une opportunité à saisir pour explorer ce pays fascinant

La Jordanie révolutionne l’accès pour les voyageurs algériens en supprimant les frais de visa et en prolongeant la durée de séjour touristique à 90 jours.

Cette initiative, lancée à l’approche de la saison estivale 2025, vise à stimuler le tourisme maghrébin et à offrir des voyages plus économiques et accessibles.

Suppression des frais de visa : une aubaine pour les voyageurs algériens

La Jordanie a récemment annoncé la suppression des frais de visa pour les Algériens, facilitant ainsi l’accès au pays.

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Cette mesure, qui coïncide avec la saison estivale, réduit considérablement les coûts de voyage pour les touristes algériens, rendant la Jordanie plus attractive.

En éliminant ces frais, la Jordanie envoie un signal positif aux voyageurs algériens, encourageant le tourisme maghrébin.

Cette initiative pourrait stimuler l’économie locale en attirant davantage de visiteurs, tout en offrant aux Algériens une destination accessible et économique pour leurs vacances estivales.

Prolongation de la durée de séjour : un atout pour les voyageurs algériens

La Jordanie a étendu la durée de séjour touristique pour les Algériens à 90 jours, offrant ainsi une flexibilité accrue pour les voyageurs.

Cette prolongation encourage les séjours touristiques longs, permettant aux visiteurs de mieux explorer les richesses culturelles et historiques du pays.

En outre, cette mesure favorise les voyages familiaux et médicaux, offrant aux Algériens la possibilité de passer plus de temps avec leurs proches ou de bénéficier de soins médicaux de qualité. Cependant, il est important de noter que cette extension ne s’applique pas aux visas de travail.

Facilitation des démarches de visa : un accueil simplifié pour les Algériens

Les voyageurs algériens peuvent désormais obtenir leur visa pour la Jordanie de manière simplifiée. À l’arrivée, les visas sont disponibles aux points de passage frontaliers et dans les aéroports, éliminant ainsi les tracas administratifs.

🇩🇿🤝🏼🇯🇴 | Les voyageurs algériens souhaitant voyager en Jordanie ne payeront pas les frais de délivrance du visa mais ont besoin d’un visa pour entrer en Jordanie. Les démarches sont toutefois simplifiées, maintenant avec les visa touristique, par exemple & pourra être obtenu à… pic.twitter.com/6jBXRfIbXv — Algeria Project (@Algeria3New) May 17, 2026



De plus, une plateforme électronique permet de préparer son voyage en amont, offrant une flexibilité appréciable.

Ces mesures visent à encourager le tourisme maghrébin en Jordanie, en rendant le pays plus accessible.

En facilitant l’entrée des Algériens, la Jordanie espère attirer davantage de visiteurs, stimulant ainsi son secteur touristique et renforçant les liens culturels.