Les Algériens peuvent désormais voyager sans visa vers ce pays accueillant

Le Togo franchit une nouvelle étape vers l’intégration africaine en supprimant l’obligation de visa pour les ressortissants algériens et ceux des États africains.

Cette initiative, visant à renforcer la libre circulation sur le continent, s’accompagne de mesures pour garantir le respect des règles d’immigration et de sécurité.

Suppression de l’obligation de visa pour les Algériens : une avancée majeure

Le Togo a récemment décidé de lever l’obligation de visa pour les Algériens et tous les ressortissants africains munis d’un passeport valide.

Le Togo dispense désormais les Algériens de visa pour entrer sur son territoire. Cette mesure ne concerne pas uniquement l’Algérie, tous les ressortissants des États africains titulaires d’un passeport national valide peuvent désormais se rendre au Togo sans visa pour un séjour… pic.twitter.com/lvAGYhsNJ5 — Algeria Project (@Algeria3New) May 19, 2026



Cette initiative, officialisée par le ministre de la sécurité, le colonel Calixte Batossie Madjoulba, permet un séjour de 30 jours sans visa. Elle s’inscrit dans une dynamique de libre circulation et d’intégration africaine.

Les visiteurs doivent cependant effectuer une déclaration de voyage en ligne avant leur arrivée. Cette mesure, qui vise à renforcer les échanges sur le continent, s’accompagne d’instructions strictes pour garantir son application sur tous les points d’entrée du pays.

Pourquoi cette mesure maintenant ?

La suppression de l’obligation de visa par le Togo vise à promouvoir l’intégration africaine et à faciliter la libre circulation des personnes sur le continent.

En s’alignant sur des initiatives similaires, comme celle du Kenya, le Togo cherche à renforcer les échanges économiques, culturels et humains.

Le Kenya, en supprimant l’ETA pour la plupart des Africains, à l’exception de la Somalie et de la Libye, a également montré son engagement envers ces objectifs.

Les motivations communes des deux pays incluent le désir de modernisation et d’attractivité, tout en stimulant les interactions interafricaines. Ces mesures illustrent une volonté partagée de dynamiser les relations intra-africaines.

Une déclaration de voyage obligatoire en ligne

Pour voyager au Togo sans visa, les visiteurs doivent remplir une déclaration de voyage en ligne au moins 24 heures avant leur arrivée.

Cette procédure se fait via la plateforme officielle des autorités togolaises et permet d’obtenir un bordereau de voyage à présenter aux postes frontaliers.

Bien que l’obligation de visa soit levée, les voyageurs doivent respecter les règles d’immigration, de sécurité et de santé publique en vigueur.

Les autorités togolaises insistent sur l’importance de ces mesures pour garantir un séjour conforme et sécurisé sur le territoire.