Les Algériens sont-ils gros ? Pourquoi l’obésité prend de l’ampleur ?

Près de 10 millions d’Algériens souffrent actuellement d’obésité. D’après les données statistiques, cela représente 21% des adultes et les chiffres ne cessent d’augmenter au fil des ans. La situation devient préoccupante, car le surpoids engendre différentes maladies graves. La Société algérienne d’obésité et des maladies métaboliques ou SAOMM demande à ce que des mesures soient prises afin de lutter contre les facteurs qui sont à l’origine des maladies chroniques.

Les habitudes alimentaires à l’origine de l’obésité

Les mauvaises habitudes alimentaires sont les premiers facteurs qui sont à l’origine de l’obésité aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Une consommation excessive de malbouffe, de sucres, de graisses, de boisson gazeuse entraîne rapidement le surpoids.

Il y a aussi les facteurs génétiques qui doivent être pris en compte ainsi que les facteurs psychologiques comme le stress et le manque de sommeil. L’obésité conduit souvent à des maladies cardiovasculaires, l’hypertension, le diabète, l’infertilité, certains cancers, etc.

Des mesures de lutte contre l’obésité doivent être mises en place en urgence

Selon le Pr Adlane Zaamouche, spécialiste en médecine interne, une stratégie de prévention devrait être mise en place le plus tôt possible pour renforcer et promouvoir les activités physiques et sportives dans le milieu scolaire et pour tous les citoyens. Les accès aux salles de sport devraient être encouragés et facilités.

Il devrait par ailleurs y avoir plus d’espaces extérieurs consacrés aux activités sportives. Dans les centres hospitaliers, les médecins doivent se former sur la prise de contact et l’accompagnement d’un malade obèse qui a besoin d’encouragement et de soutien.



Actuellement, des traitements thérapeutiques et chirurgicaux sont disponibles afin de permettre une perte de poids rapide. Ils seront utilisés pour gérer les complications des pathologies liées à l’obésité comme les maladies cardiovasculaires et le cancer.