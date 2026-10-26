Les assurances enregistrent une légère hausse au premier semestre 2026, un signe de stabilité économique ?

Le secteur national des assurances affiche une dynamique positive au premier semestre 2026, avec une croissance notable de 3% et un chiffre d’affaires atteignant 102,8 milliards de DA.

Les Assurances de Dommages dominent le marché, tandis que l’activité Takaful et les Assurances de Personnes montrent également des performances significatives.

Croissance et répartition du marché des assurances

Au premier semestre 2026, le secteur des assurances a connu une croissance de 3%, atteignant un chiffre d’affaires total de 102,8 milliards de DA.

Les Assurances de Dommages dominent le marché avec 79,6% des parts, suivies par les Assurances de Personnes à 13%. Les Acceptations Internationales, représentant 6,6% du marché, ont affiché une progression notable de 9,4%.

Cette dynamique témoigne de la robustesse du secteur, malgré les défis économiques. Les Assurances de Dommages continuent de jouer un rôle central, tandis que les Acceptations Internationales montrent un potentiel de croissance significatif.

Évolution des assurances de dommages

Les Assurances de Dommages ont enregistré une performance positive avec un chiffre d’affaires de 81,8 milliards de DA, en hausse de 1,6%.

Le nombre de polices souscrites a augmenté de 4,4%, reflétant une expansion du portefeuille client. La branche Automobile a été un moteur clé, affichant une croissance de 12,4%, tandis que l’Agricole a connu une progression remarquable de 42,2%. Le secteur du Transport a également contribué avec une hausse de 3,4%.

Cependant, certaines branches ont connu des difficultés. Les Incendies et Risques Divers ont reculé de 12,4%, et le Crédit a diminué de 7,3%, soulignant des défis persistants dans ces segments.

Amélioration de la gestion des sinistres

Les indemnisations ont atteint 44,1 milliards de DA, marquant une hausse de 22,1%, tandis que les déclarations de sinistres ont progressé de 10,3%.

Cette augmentation témoigne d’une gestion plus efficace des sinistres, avec un taux de règlement amélioré de 17,3% grâce à une meilleure liquidation des dossiers.

En parallèle, le nombre de sinistres réglés a augmenté de 20,5%, bien que les sinistres en stock restent élevés à 132,8 milliards de DA. Ces chiffres soulignent l’importance d’une gestion proactive pour réduire les dossiers en attente et améliorer la satisfaction des assurés.