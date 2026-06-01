Les automobilistes ont jusqu’au 10 juin pour obtenir leur vignette, un répit bienvenu pour beaucoup

La Direction générale des impôts prolonge le délai pour l’acquisition de la vignette automobile 2026 jusqu’au 10 juin.

Cette mesure concerne tous les propriétaires de véhicules, avec des options d’achat variées, y compris en ligne. Attention aux pénalités fiscales en cas de retard après cette date.

Prorogation du délai : une aubaine pour les automobilistes

La Direction générale des impôts (DGI) a décidé de prolonger jusqu’au 10 juin 2026 le délai pour l’acquisition de la vignette automobile.

Cette décision vise à offrir un répit aux automobilistes, notamment en raison des difficultés économiques actuelles qui peuvent compliquer le paiement à temps de cette taxe.

Cette mesure est particulièrement bénéfique pour les propriétaires de véhicules de tourisme, utilitaires et de transport de voyageurs, leur permettant de mieux planifier leurs dépenses.

En évitant les pénalités fiscales, les automobilistes peuvent ainsi gérer plus sereinement leur budget.

Options d’acquisition de la vignette automobile

Pour obtenir votre vignette automobile, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez vous rendre directement aux recettes des impôts ou dans les bureaux de poste pour effectuer l’achat. Ces points de vente traditionnels restent accessibles à ceux qui préfèrent un contact direct.

Pour plus de commodité, la plateforme numérique « Qassimatouka » permet d’acheter la vignette en ligne.

Utilisez votre carte interbancaire CIB ou la carte Edahabia pour un paiement sécurisé. Ces options simplifient le processus, évitant les files d’attente et facilitant l’acquisition à distance.

Attention aux pénalités fiscales

Passé le 10 juin 2026, les automobilistes s’exposent à des pénalités financières sévères en cas de retard dans l’acquisition de la vignette.

Selon l’article 305 du Code du timbre, une majoration de 50 % s’applique si l’achat est effectué spontanément après l’échéance. Cette sanction vise à encourager le respect des délais et à dissuader les retards.

En cas de constatation de l’infraction par les agents habilités, la pénalité grimpe à 100 %. Cette rigueur souligne l’importance de se conformer aux obligations fiscales. Les automobilistes doivent donc anticiper pour éviter ces surcoûts significatifs.