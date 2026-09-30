Les automobilistes soulagés : l’obligation d’extincteur dans les voitures suspendue en raison de pénuries

Les autorités ont temporairement suspendu les amendes pour absence d’extincteur dans les véhicules, en raison de la pénurie sur le marché.

Cette mesure, liée au nouveau Code de la route, vise à permettre aux conducteurs de se conformer aux exigences de sécurité sans pénalités immédiates.

Suspension des amendes : une mesure temporaire

Les autorités ont décidé de suspendre temporairement les amendes pour les conducteurs sans extincteur dans leur véhicule.

Cette décision est motivée par la disponibilité limitée de ces équipements sur le marché, rendant difficile pour les automobilistes de se conformer à la nouvelle réglementation.

En attendant que le marché soit suffisamment approvisionné, les amendes ne seront pas appliquées.

Cette mesure vise à permettre aux conducteurs de se procurer un extincteur sans précipitation, garantissant ainsi une conformité future avec le Code de la route.

Importance des équipements de sécurité routière

L’obligation de posséder un extincteur s’inscrit dans un ensemble d’équipements de sécurité essentiels, tels que le triangle de signalisation, le gilet réfléchissant et la boîte à pharmacie.

Ces dispositifs sont cruciaux pour assurer la sécurité des usagers de la route en cas d’urgence. Leur absence est classée parmi les contraventions du deuxième degré, entraînant une amende forfaitaire de 4 000 dinars.

Ces équipements, bien que parfois perçus comme contraignants, jouent un rôle vital dans la prévention des accidents et la protection des conducteurs et passagers. Leur disponibilité et accessibilité sur le marché sont donc primordiales pour une application efficace de la réglementation.

Une intervention parlementaire face à la pénurie

Face à la pénurie d’extincteurs, le député d’Alger, Bachir Brahimi, a interpellé le ministre de l’Intérieur pour demander la suspension temporaire des sanctions.

Il souligne que les automobilistes peinent à se procurer cet équipement, devenu rare sur le marché. Les prix ont flambé, certains modèles atteignant jusqu’à 12 000 dinars, rendant l’achat difficile pour de nombreux conducteurs.

Brahimi insiste sur la nécessité de rendre les extincteurs disponibles en quantité suffisante avant de reprendre les contrôles, afin de permettre aux citoyens de se conformer progressivement à la réglementation.