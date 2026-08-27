Les avocats marocains en colère face à une réforme qui bouleverse leur métier

La Fédération des associations des jeunes avocats du Maroc appelle à une mobilisation sans précédent pour défendre l’unité et l’intégrité de la profession.

Face à une législation controversée et un parcours législatif chaotique, des actions déterminées sont envisagées pour garantir l’avenir et la cohésion des avocats.

La mobilisation des avocats marocains : un combat existentiel

La Fédération des associations des jeunes avocats du Maroc a lancé un appel à la mobilisation pour défendre l’unité de la profession, qualifiant cette lutte de « combat existentiel ».

Face aux défis posés par la nouvelle législation, elle propose divers moyens d’action, tels que l’arrêt total des services professionnels et la suspension de l’assistance judiciaire.

En outre, la Fédération envisage des démissions collectives, à mettre en œuvre au moment opportun, pour renforcer la pression.

Cette stratégie vise à garantir la cohésion du corps professionnel et à exprimer un rejet clair des récentes réformes législatives.

Les controverses autour de la loi n° 66.23

La loi n° 66.23, publiée au Bulletin officiel le 20 août 2026, a suscité de vives controverses en raison d’un vice de procédure qui a empêché la Cour constitutionnelle de se prononcer sur sa conformité à la Constitution.

Ce dysfonctionnement a alimenté les débats sur ses implications juridiques et politiques, laissant planer des doutes sur la légitimité du texte.

Depuis sa première version en 2022, la loi a suivi un parcours chaotique, marqué par le contournement des consensus établis.

La Fédération critique son adoption dans un contexte de considérations politiques étroites, soulignant l’absence de dialogue et de concertation.

Assemblées générales extraordinaires : un tournant décisif !

La Fédération appelle à la tenue d’assemblées générales extraordinaires dans tous les barreaux pour décider de l’avenir de la mobilisation et renforcer la cohésion professionnelle.

Ces réunions visent à unir les avocats autour des décisions stratégiques nécessaires pour défendre la profession face aux réformes contestées.

En parallèle, la Fédération s’engage à participer activement et de manière responsable à chaque étape de la mobilisation.

Elle prévoit des actions de protestation, telles que le boycott des élections professionnelles et une prise de position ferme lors des élections législatives, pour exprimer son rejet des réformes actuelles.