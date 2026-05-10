Les billets Montréal-Alger flambent avant l’Aïd, les voyageurs s’inquiètent pour 2026

Les tarifs des vols entre Montréal et Alger connaissent une flambée notable à l’approche de l’Aïd el-Adha 2026.

Cette période de forte demande, marquée par le déplacement massif de la diaspora algérienne, entraîne une hausse des prix, exacerbée par la suspension de la ligne directe par Air Canada.

Les tarifs des vols Montréal-Alger s’envolent

À l’approche de l’Aïd el-Adha 2026, les prix des vols entre Montréal et Alger connaissent une flambée notable.

Pour certaines dates très prisées, les tarifs dépassent les 2400 dollars canadiens, reflétant une tendance récurrente avant les grandes fêtes religieuses et les vacances estivales.

La suspension de la ligne par Air Canada a renforcé la position d’Air Algérie, augmentant la dépendance à cette liaison directe.

Cette situation pousse de nombreux voyageurs à rechercher des alternatives, bien que les vols directs restent très demandés, notamment par les familles.

Comment économiser sur votre billet d’avion ?

Pour réduire le coût des billets d’avion, les voyageurs peuvent envisager des itinéraires avec escales via l’Europe.

Des compagnies comme Air Transat proposent des correspondances européennes qui peuvent s’avérer plus économiques.

Cette option est particulièrement intéressante pour ceux qui ne sont pas pressés par le temps et qui souhaitent économiser sur leur budget voyage.

La flexibilité des dates de voyage est également cruciale. Par exemple, un départ le 26 mai avec un retour le 15 juin est proposé à 1809 dollars canadiens, grâce à un départ plus tardif. Ajuster ses dates de quelques jours peut donc avoir un impact significatif sur le prix final.

Réservez tôt pour éviter les mauvaises surprises

Réserver ses billets d’avion à l’avance est essentiel pour éviter les hausses de prix de dernière minute, surtout en période de forte demande.

De nombreuses familles, notamment de la diaspora algérienne à Montréal, planifient leur voyage bien avant l’Aïd el-Adha, prévu autour des 26 et 27 mai 2026. Cette anticipation permet de sécuriser des tarifs plus abordables et de garantir une place sur les vols directs très prisés.

La période entourant l’Aïd el-Adha voit un afflux massif de voyageurs entre le Canada et l’Algérie, ce qui entraîne une augmentation rapide des prix.

En réservant tôt, les familles peuvent non seulement économiser, mais aussi éviter le stress lié à la recherche de billets à la dernière minute.