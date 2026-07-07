Les billets pour l’Algérie restent chers cet été, une situation qui intrigue les voyageurs

Les prix des billets d’avion vers l’Algérie connaissent une hausse significative, contrastant avec la stabilité observée pour le Maroc et la Tunisie.

Cette augmentation, couplée à une forte demande estivale, suscite des préoccupations parmi les voyageurs, notamment les familles, et attire l’attention des autorités politiques.

Évolution des prix des billets d’avion vers l’Algérie : une tendance à la hausse

En avril et mai 2026, les prix des billets d’avion vers l’Algérie ont connu une augmentation notable, avec une hausse de 18 % en avril et de 21 % en mai, atteignant un prix moyen de 423 euros.

Cette tendance contraste avec celle des billets vers le Maroc et la Tunisie, où les prix ont respectivement baissé de 4 % et augmenté de seulement 2 %, avec des tarifs moyens de 341 euros et 376 euros.

Cette hausse intrigue les voyageurs, notamment en raison de la forte demande estivale de la diaspora algérienne.

L’Algérie se distingue comme la seule destination maghrébine où les prix résistent à la baisse générale du marché aérien, suscitant des interrogations parmi les voyageurs qui constatent un écart significatif par rapport aux autres destinations.

La popularité de l’Algérie comme destination estivale

La demande pour les voyages vers l’Algérie, particulièrement en été, est fortement influencée par la diaspora algérienne qui retourne au pays pour les vacances.

En mai 2026, l’Algérie s’est classée comme la 7e destination la plus prisée depuis la France, bien qu’elle ait reculé de trois places par rapport à l’année précédente.

Ce recul pourrait être attribué à la hausse des prix des billets, qui contraste avec la baisse ou la stagnation des tarifs vers d’autres destinations maghrébines comme le Maroc et la Tunisie.

Impact de la demande sur les prix des billets

La popularité croissante de l’Algérie en tant que destination estivale a un impact direct sur les prix des billets d’avion. La forte demande, notamment de la part de la diaspora, a contribué à une augmentation des tarifs, atteignant en moyenne 423 euros en mai 2026.

Cette tendance à la hausse des prix, unique parmi les destinations maghrébines, soulève des préoccupations parmi les voyageurs, qui doivent faire face à des coûts de transport plus élevés pour rejoindre l’Algérie, comparativement à d’autres pays de la région.

Les compagnies aériennes comme Air Algérie et Air France, ainsi que les low-cost telles qu’ASL Airlines France et Transavia, appliquent des tarifs élevés, accentuant la pression financière sur les familles.

De même, le transport maritime avec Algérie Ferries et Corsica Linea n’échappe pas à cette flambée des prix. Les interpellations politiques se multiplient, mais les mesures annoncées, comme celles d’Air Algérie, restent insuffisantes pour alléger le fardeau des familles voyageant vers l’Algérie.