Les bouteilles d’eau se font rares, le ministère du Commerce s’explique sur la situation préoccupante

Face à une consommation d’eau en bouteille en forte hausse en Tunisie, des mesures sont prises pour stabiliser l’approvisionnement.

Les perturbations récentes, causées par des coupures d’électricité et une demande exceptionnelle, sont en voie de résolution. Les consommateurs sont invités à modérer leurs achats pour éviter les pénuries.

Amélioration imminente de l’approvisionnement en eau

L’approvisionnement en eau en bouteille est sur le point de s’améliorer et de se stabiliser dans les jours à venir, selon Samir Khalfawi, directeur des recherches économiques au ministère du Commerce et du Développement des exportations. Les unités d’embouteillage ont retrouvé leur rythme normal de production.

Le ministère a exhorté les entreprises à maximiser leur production, y compris durant le week-end, pour répondre à la demande croissante.

Cette initiative vise à garantir une distribution continue et à éviter les pénuries, tout en assurant un suivi rigoureux par les services de contrôle.

Explosion de la consommation d’eau en bouteille

En juillet, la consommation d’eau en bouteille a quadruplé en Tunisie, principalement en raison d’une vague de chaleur sans précédent.



Cette hausse de la demande a mis à rude épreuve les capacités de production, déjà fragilisées par des coupures d’électricité dans les usines d’embouteillage.

De plus, les interruptions fréquentes de l’approvisionnement en eau du robinet ont contribué à l’épuisement des stocks régulateurs. Ces facteurs combinés ont creusé un écart significatif entre la production et la consommation quotidienne, exacerbant ainsi les tensions sur le marché de l’eau en bouteille.

Comportement des consommateurs et saisies massives

En août, les autorités ont saisi plus de 700.000 litres d’eau en bouteille en raison de pratiques commerciales illégales, telles que des hausses de prix abusives et des comportements monopolistiques.

Cette situation met en lumière les inquiétudes liées au comportement des consommateurs tunisiens, qui stockent l’eau par crainte de pénurie.

Une étude de 2013 avait déjà souligné cette tendance au stockage spontané, exacerbant les perturbations d’approvisionnement. Les autorités appellent à la modération, assurant que l’approvisionnement quotidien est suffisant pour éviter toute rupture, et incitent à éviter les achats excessifs.