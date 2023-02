Les BRICS : un espoir pour l’Algérie ?

L’année 2022 a été très positive pour l’Algérie et annonce un démarrage en trombe de l’année 2023. Des ambitions économiques élevées et une adhésion au groupe des BRICS attendent le pays cette année-là, selon le président Abdelmadjid Tebboune.

Pour concrétiser cet objectif, plusieurs secteurs industriels sont en cours de relance (automobile, mines, gaz et textile), et le taux de croissance devrait atteindre les 5 %.

Renforcer la gouvernance opérationnelle des entreprises

Les réformes économiques et financières sont essentielles pour assurer la stabilité financière et sortir d’une économie rentière algérienne. Dans ce sens, de nouvelles législations ont été adoptées afin de renforcer la gouvernance opérationnelle des entreprises et accompagner leur transformation sur le long terme. Le Fonds monétaire international y voit un bon signe qui mérite quelques encouragements.

La cryptomonnaie comme tremplin vers les BRICS ?

Pour faire face aux bouleversements mondiaux en matière d’économie et de géopolitique, le gouvernement algérien s’est donné un atout supplémentaire avec la création d’une cryptomonnaie destinée à faciliter les échanges avec les BRICS.

Cette monnaie ainsi que les deux autres appelées « fiduciaire » et « scriptural » font partie du programme du Premier ministre algérien visant à numériser le dinar.

🇩🇿🇷🇺| Au cours d’une interview, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé que l’#Algérie possède toutes les qualités pour intégrer les #BRICS. Par ailleurs, il a ajouté que l’Algérie est le candidat favori pour intégrer ce groupe international. #Russie pic.twitter.com/QbfAzWloTA — The Algerian Post (@TheAlgiersPost) February 3, 2023

Un nouveau système de rapports économiques internationaux

Si des pays comme l’Italie et l’Algérie construisent un « pont » utile à l’Europe entière en matière d’approvisionnement énergétique, cette collaboration ne suffira pas pour permettre à l’Algérie de rejoindre le groupe restreint des BRICS.

En effet, ces puissances politiques et économiques qui forment les BRICS souhaitent mettre en place un système alternatif au circuit financier mondial dominé par l’Occident, et vont jusqu’à envisager de miner l’hégémonie du dollar en créant une nouvelle monnaie ou un panier de monnaies dont la valeur serait fondée sur l’or et différentes matières premières.

Le sommet des BRICS : un rendez-vous décisif ?

Les demandes d’Iran, d’Argentine, d’Égypte, de Turquie et de l’Algérie concernant leur adhésion aux BRICS inquiètent grandement les États-Unis et les puissances européennes, qui considèrent cela comme une menace contre leurs intérêts fondamentaux.

C’est pourquoi le sommet des BRICS prévu à la fin août 2023 en Afrique du Sud est considéré comme un rendez-vous capital. Il sera notamment question de créer une nouvelle monnaie pour l’association en vue de faciliter les échanges entre l’Amérique latine et les Caraïbes.

À l’issue de ce sommet, un verdict sera prononcé quant à l’admission de l’Algérie au groupe des BRICS, et il faudra encore patienter 2 ans avant de connaître le résultat final.

