Les choix universitaires les plus privilégiés par les nouveaux Bacheliers

Au lendemain des résultats du baccalauréat, la curiosité se pose sur le choix de filières des futurs universitaires.

Filières universitaires, la tendance des bacheliers algériens

Le monde estudiantin est un milieu très important dans le développement d’un pays, tant il montre la tendance du potentiel intellectuel du territoire. Dans cette optique, quelques études sur l’orientation des nouveaux bacheliers ont été faites, et une tendance nouvelle dans les choix universitaires apparaît en Algérie.

Baccalauréat, les filles réussissent mieux

Avant même d’entrer à l’université, voici déjà une tendance qui se dessine. Au baccalauréat, plus de 63 % des filles réussissent au bac. Un score plus élevé par rapport au taux de réussite des garçons, selon Mr Yacine Belarbi, directeur de la planification et de la prospective au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESR).

Une statistique assez flatteuse, qui contraste avec l’ancienne caricature des pays du Maghreb et de l’Afrique en général. Cependant, ces chiffres ne sont pas très étonnants, car ils sont aussi constatés dans le milieu universitaire, où de plus en plus d’encadreurs, pour ne pas dire la majorité, sont des femmes.

Choix de filières, une nouvelle tendance

Contrairement à une dizaine ou même une vingtaine d’années auparavant, certains choix universitaires classiques sont moins prisés par les étudiants. Ceux-ci se dirigent vers des filières qui étaient moins convoitées avant.

Selon les responsables de l’enseignement supérieur, le choix des nouveaux bacheliers est plus orienté vers les sciences sociales au détriment des filières scientifiques et techniques. En effet, plus de 60 % des futurs universitaires choisissent les filières sociales, alors qu’un peu plus de 55 % d’entre eux sont issus d’un bac scientifique ou technique .

Vraisemblablement, cette tendance n’est pas seulement observée qu’en Algérie, mais un peu partout dans le monde. Toutefois, elle pousse les autorités algériennes à réfléchir sur une politique d’encouragement des jeunes aux sciences techniques et scientifiques.