Les choses à faire absolument à Grenade et pourquoi il faut visiter cette ville !

Petit bijou situé en plein cœur de l’Andalousie, Grenade est une ville aux multiples facettes et qui attire chaque année des milliers de touristes. Une ville torride en été, chaleureuse, toujours accueillante et qui sait mettre en avant le métissage de ses origines. Entre de somptueux palais arabo-musulman, de paisibles jardins, sans oublier des stations de ski hors norme, voici les principales choses à faire à Grenade.

Alhambra de Granada

Vous ne pouvez pas vous demander que faire lors de votre séjour à Grenade sans commencer par la facette la plus originale et authentique de la ville ; autrement dit le pôle d’attraction principal. C’est loin d’être le seul à être bien, mais l’Alhambra est le palais le plus visité d’Espagne. Déclaré Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1984, ce palais, ouvert de jour comme de nuit, fait partie des finalistes pour figurer parmi les 7 nouvelles merveilles du monde.

Au sein de cette merveille, qui surplombe la vile, il est très facile de passer toute la journée à contempler l’Alcazaba, les Palaris Nasrides, la Médina et les tours, le Généralife et ses somptueux jardins, le palais de Charles Quint, etc. Comme vous l’aurez compris, les choses à voir et à faire à l’Alhambra ne manquent pas.

La Cathédrale de l’Incarnation

Édifice de la Renaissance, la Cathédrale de l’Incarnation à Grenade est l’une des plus grandes de l’Espagne. Elle a été bâtie à partir de 1518 sous le règne de Charles Ier, pour s’achever en 1704 sous le règne de Pillippe V. Située au cœur du centre historique de la ville, la Cathédrale, dédiée au mystère de l’Incarnation, est entourée par la chapelle royale et la bourse de commerce.

N’oubliez pas Sacromonte !

Un quartier incontournable de Grenade ! Situé sur la colline en face de l’Alhambra, le vieux quartier de Sacromonte est une autre étape importante et indispensable au cours d’une visite dans la ville de Grenade. Ici ce n’est pas de grands magasins ou de grands immeubles qui vous attendent, mais plutôt des ruelles tortueuses et pentues qui sont bordées de vieilles maisons blanches remplies d’histoires.

Que visiter à Sacromonte ? Tout d’abord, vous avez les maisons troglodytes, creusées dans la colline. Vous pouvez également faire un tour à l’Abbaye de Sacromonte dans lequel vous trouverez la Santa Cuevas (grotte avec chapelle) et les reliques de San Cecilio.

Le Bañuelo – Baño del Nogal

Il s’agit de bains publics arabes datant du 11ème siècle. Le Bañuelo est l’un des bains les plus anciens, les plus importants et les plus complets, conservés en Espagne. Un lieu très populaire qui, au cours de votre visite à Grenade, vous permettra d’en apprendre assez sur l’époque musulmane de cette ville. Notons d’ailleurs qu’il s’agit de l’un des rares endroits ayant été sauvés de la destruction des Rois Catholiques.

Avec sa structure rectangulaire et ses murs en béton, le Bañuelo est situé dans la zone la plus privilégiée de Grenade : la Carrera del Darro.

Amusez vous au Parc des Sciences !

On termine notre liste avec ce musée interactif pour petits et grands. Le Parc des Sciences, c’est un planétarium et un observatoire grâce auxquels vous profiterez de votre séjour pour vous instruire. Vous en saurez plus sur les phénomènes qui nous entourent, dont notamment le principe d’Archismède, la gravité ou encore l’inertie.

Le Parc des Sciences, c’est aussi 27 000 mètres carrés d’espaces verts qui abritent plein d’expositions comme la tour d’observation.