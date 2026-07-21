Les compagnies aériennes revoient leurs plans après le choix de l’Algérie, le Maroc en ligne de mire

L’Algérie annonce la réouverture de son espace aérien, marquant un tournant significatif après une longue période de tensions diplomatiques.

Cette décision pourrait transformer les itinéraires aériens internationaux, offrant de nouvelles opportunités aux compagnies aériennes et modifiant les dynamiques du trafic aérien en Afrique du Nord.

Réouverture de l’espace aérien algérien : un tournant décisif

Après plus de quinze mois de fermeture, l’Algérie a décidé de rouvrir son espace aérien aux vols en provenance ou à destination du Mali.

Cette décision fait suite à des tensions diplomatiques déclenchées par la destruction d’un drone malien par l’armée algérienne en avril 2025. Cet incident avait conduit à une fermeture réciproque des espaces aériens, obligeant les compagnies à revoir leurs itinéraires.

La réouverture de l’espace aérien algérien marque un pas important vers la normalisation des relations entre Alger et Bamako. Elle permet également aux transporteurs aériens de retrouver des routes plus directes vers l’Afrique de l’Ouest, réduisant ainsi les temps de vol et les coûts d’exploitation.

Impact sur les compagnies aériennes européennes

La réouverture de l’espace aérien algérien offre aux compagnies aériennes européennes, telles qu’Air France et Corsair, l’opportunité de réduire leurs temps de vol et leurs coûts d’exploitation.

En contournant l’Algérie, ces compagnies devaient rallonger leurs trajets, augmentant ainsi la consommation de carburant. Désormais, elles peuvent envisager des itinéraires plus courts via l’Algérie et le Mali.

Cependant, le retour aux anciens corridors aériens nécessite des précautions. Les compagnies doivent obtenir les autorisations nécessaires et évaluer la sécurité des nouvelles routes. Cette prudence est essentielle pour garantir des opérations sûres et efficaces.

Conséquences pour le rôle stratégique du Maroc

La réouverture de l’espace aérien algérien pourrait entraîner une diminution significative du trafic aérien international au-dessus du Maroc.

En effet, les compagnies aériennes qui avaient adopté le Maroc comme itinéraire de contournement pourraient progressivement revenir à leurs trajectoires historiques via l’Algérie. Cette évolution pourrait réduire l’importance du Maroc dans le réseau aérien international, affectant ainsi son rôle stratégique.

À moyen terme, cette situation pourrait avoir des répercussions économiques pour le Maroc, notamment en termes de revenus liés aux droits de survol.

Bien que certains vols continuent de passer par le Maroc en fonction des conditions météorologiques ou de la gestion du trafic, la tendance générale pourrait voir une diminution de son rôle en tant que passage privilégié entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest.