Les conditions d’octroi d’un crédit d’achat de voiture par facilité auprès de la CNOS

L’achat d’une nouvelle voiture est un investissement important et peut être difficile à assumer financièrement. Heureusement, la Commission Nationale des Œuvres Sociales des travailleurs de l’Éducation (CNOS) offre des prêts pour faciliter cet achat. La CNOS a récemment révélé les conditions exigées pour l’octroi d’un prêt pour l’achat d’une voiture par facilité en Algérie. Découvrez tous les détails ci-dessous.

Les conditions d’octroi du prêt

Les demandes d’octroi de crédit sont classées dans un ordre différentiel et par priorité selon la situation familiale des bénéficiaires. Ainsi, les couples mariés avec enfants seront prioritaires, suivis des célibataires et des personnes qui n’ont pas bénéficié auparavant d’un crédit pour l’achat d’une voiture.

Les employés du secteur ont été divisés en trois catégories en fonction de leur expérience professionnelle. La première concerne les salariés qui ont plus de 20 ans d’expérience, la deuxième s’agit de ceux qui ont de 11 à 20 ans d’expérience et la troisième est celle des employés ayant moins de 6 ans d’expérience. L’objectif étant d’étendre le bénéfice d’un crédit pour l’achat de voiture par facilité au plus grand nombre de travailleurs.

La valeur du prêt est passée de 50 à 100 millions de centimes. La CNOS retire 33 % du salaire mensuel du concerné.

Les bénéficiaires doivent rembourser le prêt en quatre ans et deux mois, soit 50 mois, avant de prendre leur retraite.*

Les avantages du prêt

Le prêt offert par la CNOS permet aux employés du secteur de payer leur voiture en tranches. Cela peut être très avantageux, surtout pour ceux qui ont une situation financière difficile et qui ne peuvent pas se permettre d’acheter une voiture à leur comptant.

L’octroi d’un crédit pour l’achat de voiture par facilité permet donc aux travailleurs du secteur de réaliser leur rêve de posséder une voiture neuve sans devoir débourser une somme astronomique. Cependant, il est important de s’assurer de pouvoir rembourser le prêt avant de demander l’octroi d’un crédit.