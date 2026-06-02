Les conducteurs soulagés alors que le prix du gasoil amorce une baisse inattendue

Les prix des carburants au Maroc connaissent une évolution notable, influencée par des dynamiques internationales et des décisions gouvernementales stratégiques.

Le gouvernement adopte une approche équilibrée pour atténuer l’impact économique sur les citoyens, tout en progressant vers des solutions énergétiques durables. Découverte des mesures en place et des perspectives d’avenir.

Une baisse des prix attendue : le soulagement des conducteurs

Bonne nouvelle pour les automobilistes marocains : à partir du 1er juin, le prix du gasoil au Maroc connaitra une diminution de 53 centimes.

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Cette baisse marque un soulagement pour beaucoup, contrastant avec la stabilité des prix de l’essence.

En effet, les prix de l’essence à Casablanca restent inchangés, après avoir subi une hausse de 50 centimes pour atteindre environ 14,90 dirhams le litre.

Actuellement, le gasoil se maintient à 14,50 dirhams le litre. Ce réajustement des prix intervient dans un contexte où les variations des tarifs internationaux de l’énergie influencent le marché local. Les conducteurs espèrent que cette baisse apportera un répit face aux coûts croissants du transport.

Les influences internationales sur les prix des carburants

Les fluctuations des prix du pétrole sur le marché international, atteignant entre 100 et 110 dollars le baril, exercent une pression considérable sur les tarifs locaux des carburants.

Cette hausse, représentant une augmentation de 40 à 65 %, résulte de divers facteurs géopolitiques et économiques mondiaux.

Ces variations se répercutent directement sur le marché marocain, affectant le coût du transport et le pouvoir d’achat des citoyens.

La politique économique du pays cherche à atténuer ces impacts tout en favorisant l’investissement dans les énergies renouvelables pour réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Le gouvernement à la rescousse !

Face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement marocain adopte une stratégie socialement et économiquement responsable.

Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, a souligné l’importance d’une approche globale, prenant en compte l’impact sur le transport et le pouvoir d’achat.

Depuis le 15 mars, des mesures ont été mises en place, avec un coût estimé à 1,6 milliard de dirhams par mois.

En parallèle, l’exécutif mise sur l’investissement dans les énergies renouvelables pour diminuer la dépendance aux énergies fossiles à long terme. Cette démarche vise à soutenir des solutions structurelles tout en offrant un soutien immédiat aux citoyens.