Les consommateurs face aux promesses de la STEG et aux coupures d’électricité persistantes

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) est au cœur d’une polémique concernant les coupures de courant qui endommagent les appareils électroménagers des citoyens.

Face à la grogne croissante, des mesures d’indemnisation sont envisagées, tandis que les autorités appellent à une consommation énergétique plus responsable.

Les consommateurs peuvent-ils vraiment être indemnisés par la STEG ?

L’Organisation de défense du consommateur exhorte la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) à instaurer un mécanisme de réclamation pour compenser les citoyens dont les appareils ont souffert des coupures de courant.

Lotfi Riahi, président de l’organisation, souligne l’urgence de cette initiative, insistant sur l’évaluation des dommages et la définition des modalités d’indemnisation.

Cette demande fait suite aux plaintes de nombreux usagers confrontés à des pannes causées par les interruptions électriques.

La mise en place d’un tel système pourrait apaiser les tensions et garantir une meilleure protection des consommateurs.

Indemnisation rapide : une promesse réalisable ?

Hind Neifer, directrice commerciale et marketing à la STEG, assure que l’entreprise peut indemniser les dommages prouvés en 48 heures, sous réserve du respect des procédures réglementaires.

Les personnes concernées doivent fournir des documents justificatifs attestant la valeur des dommages subis. Cette démarche est essentielle pour garantir une indemnisation rapide et efficace.

Les compagnies d’assurance jouent un rôle crucial dans l’examen des dossiers d’indemnisation. Elles collaborent avec la STEG pour évaluer les réclamations et s’assurer que les indemnisations sont justifiées. Cette coordination est indispensable pour assurer la transparence et l’équité du processus.

Rationaliser la consommation d’énergie : un impératif pour éviter les coupures

Faycel Trifa, PDG de la STEG, explique que les délestages sont nécessaires en raison de la hausse des températures et de l’utilisation intensive des climatiseurs, qui surchargent les lignes d’alimentation.

Ces coupures, d’une durée de 30 à 45 minutes, visent à prévenir une panne généralisée du réseau. Pour éviter ces interruptions, Trifa recommande aux citoyens de rationaliser leur consommation d’énergie.

Il suggère notamment de limiter l’utilisation à un seul climatiseur par foyer. Cette mesure simple pourrait contribuer à stabiliser le réseau et à réduire le risque de coupures.