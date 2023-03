Les constructeurs automobiles chinois envisagent la production en Algérie

Selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’ambassadeur de Chine en Algérie, LI Jian, a annoncé que certaines entreprises chinoises débuteront bientôt leur coproduction automobile avec l’Algérie. Cette annonce intervient après une période de gel du secteur automobile en Algérie, qui reprend désormais son activité avec l’importation des véhicules de la marque italienne Fiat.

Geely, bientôt sur le marché algérien ?

Bien que l’ambassadeur n’ait pas donné plus de détails à ce sujet, des informations ont circulé ces derniers temps sur l’arrivée prochaine de véhicules de la marque Geely sur le marché algérien. Ce constructeur ferait partie des bénéficiaires des agréments qui vont être attribués début avril, s’ajoutant aux trois déjà délivrés (Fiat, Jac et Opel) pour l’importation et la commercialisation.

Lancement de plusieurs modèles de la marque Fiat en Algérie

Six modèles Fiat ont été lancés en Algérie lors d’une cérémonie regroupant de nombreux officiels algériens et hauts-cadres de Stellantis : Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo et Fiat Ducato. À terme, quatre seront produits directement en Algérie, grâce à un investissement de plus de 200 millions d’euros assuré par Stellantis et ses fournisseurs dans l’usine de Tafraoui.

Crédit achat automobile en Algérie : retour du crédit-bail automobile

Karim Saad, responsable de la vente au détail et attaché de presse de la banque Algérienne Al Baraka Bank, a révélé la reprise de l’achat en crédit-bail de voitures neuves importées en Algérie. Selon lui, cela concerne notamment les marques Fiat, Peugeot, JAC et Citroën, avec plus de 50.000 voitures neuves qui envahiront le marché algérien.

En conclusion, le marché automobile algérien connaît une période de relance avec l’arrivée de véhicules italiens et potentiellement chinois sur le territoire. Les constructeurs envisagent également d’établir des usines de production en Algérie, ce qui pourrait renforcer l’économie locale et favoriser l’exportation de véhicules vers d’autres pays africains.

