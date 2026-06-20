Les cours du pétrole chutent après l’accord USA-Iran, un soulagement pour les automobilistes

Les prix du pétrole connaissent une baisse significative suite à un accord historique entre les États-Unis et l’Iran.

Ce protocole d’accord, signé à distance, marque la fin des hostilités et la réouverture stratégique du détroit d’Ormuz, soulageant ainsi les investisseurs et influençant les marchés mondiaux.

Chute des prix du pétrole : un tournant majeur

La signature d’un protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran a provoqué une baisse notable des prix du pétrole.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis. Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz. C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026



À 04H15 GMT, le baril de WTI nord-américain était à 75,33 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord s’échangeait à 78,16 dollars.

Cet accord prévoit la réouverture du détroit d’Ormuz, un passage crucial pour le transport mondial de pétrole.

La réouverture du détroit d’Ormuz a apaisé les craintes des investisseurs, réduisant ainsi la prime de risque sur le marché pétrolier.

Ce passage stratégique, bloqué depuis fin février, est essentiel pour le transit d’un cinquième du pétrole mondial.

Un soulagement pour le marché pétrolier

La réouverture du détroit d’Ormuz a apaisé les craintes des investisseurs, réduisant ainsi la prime de risque sur le marché pétrolier.

Ce passage stratégique, bloqué depuis fin février, est essentiel pour le transit d’un cinquième du pétrole mondial.

Sa fermeture avait entraîné une flambée des prix, alimentant les inquiétudes quant à l’approvisionnement énergétique. Avec la levée du blocus, les marchés anticipent une normalisation progressive du trafic maritime.

Cet accord entre les États-Unis et l’Iran diminue le risque d’une rupture d’approvisionnement, stabilisant ainsi les cours du pétrole et offrant un répit bienvenu aux acteurs du secteur.

Un soulagement pour les investisseurs

Les investisseurs ont accueilli avec soulagement la confirmation de l’accord, voyant ainsi le risque d’échec des négociations considérablement réduit.

Rajeev De Mello de Gama Asset Management souligne que cet accord atténue un risque extrême qui pesait sur le marché.

Stephen Innes de SPI Asset Management ajoute que la signature de cet accord élimine une partie de la prime de risque liée à la panique sur le marché du brut.

La menace d’une baisse des stocks et d’un blocage de l’offre du Golfe, qui aurait pu perturber l’approvisionnement énergétique, semble désormais écartée.