Les dix clubs de football les plus précieux du monde en 2022

Le Real Madrid aborde la finale de la Ligue des champions de l’UEFA en tant que club le plus titré d’Europe avec 13 titres – et il est désormais également en tête du classement des clubs les plus riches du monde du football.

Selon l’étude de Forbes sur les clubs de football ayant le plus de valeur au monde en 2022, les champions espagnols ont retrouvé leur place de numéro 1 avec une évaluation de 5,1 milliards de dollars (4 milliards de livres). C’est 7 % de plus que l’année dernière et cela place « Los Blancos » devant le FC Barcelone, Manchester United et Liverpool, leur adversaire en finale de la Ligue des champions.

Selon la méthodologie de Forbes, le résultat opérationnel indiqué concerne la saison 2020-2021. « Les valeurs des équipes sont des valeurs d’entreprise (capitaux propres plus dette nette) et incluent l’économie du stade de l’équipe (mais excluent la valeur de l’immobilier lui-même), sur la base de transactions comparables », précise le magazine. « Les sources comprennent les rapports et documents annuels des équipes, les dirigeants des équipes, les rapports des agences de notation, les banquiers sportifs et la Deloitte Football Money League. »

Nous jetons ici un coup d’œil aux clubs qui composent le top 10.

1.Real Madrid

Real Madrid : 5,1 milliards de dollars

Les 13 fois champions d’Europe ont occupé la première place pour la dernière fois en 2019, rapporte Forbes. Le Real Madrid a désormais été l’équipe de football la plus précieuse dans six des 18 classements publiés par le magazine. Détenu par les membres du club, le Real a eu un revenu d’exploitation de 90 millions de dollars en 2020-21 et sa valorisation de 5,1 milliards de dollars est une variation de 7% sur un an. Le Real est la sixième équipe sportive la plus précieuse au monde, derrière les Dallas Cowboys, les New York Yankees, les New York Knicks, les Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers. Ils gagneront plus de 100 millions de dollars grâce à leur parcours en finale de la Ligue des champions.

2.FC Barcelone

FC Barcelone : 5,1 milliards de dollars

Les géants catalans sont le deuxième club de football le plus précieux et sont à égalité avec les New England Patriots de la NFL en tant que septième équipe la plus précieuse dans tous les sports, selon Forbes. Détenu par les membres du club, le FC Barcelone a enregistré un bénéfice d’exploitation de 17 millions de dollars et son évaluation de 5,1 milliards de dollars représente une variation de 5 % sur un an.

3.Manchester United

Manchester United : 4,6 milliards de dollars

Man Utd a occupé la première place à 11 reprises, la dernière fois en 2018, indique Forbes. Détenus par la famille Glazer, les Red Devils ont enregistré un résultat d’exploitation de 128 millions de dollars et leur valorisation de 4,6 milliards de dollars représente une variation de 10 % sur un an.

4.Liverpool

Liverpool : 4,45 milliards de dollars

Détenu par le Fenway Sports Group, Liverpool a enregistré un bénéfice d’exploitation de 104 millions de dollars et sa valorisation de 4,45 milliards de dollars représente une variation de 9 % sur un an. Les Reds ont été stimulés par « des revenus impressionnants lors des matchs et des performances sur le terrain », selon le Daily Mail.

5.Bayern Munich

Bayern Munich : 4,275 milliards de dollars

Le Bayern est un autre club détenu par des membres. Les champions allemands ont eu un revenu d’exploitation de 102 millions de dollars – leur évaluation de 4,275 milliards de dollars est une variation de 1% sur un an.

6.Manchester City

Manchester City : 4,25 milliards de dollars

La saison a été bonne sur le terrain pour le Manchester City de Pep Guardiola, qui a défendu son titre de Premier League en terminant avec un seul point d’avance sur ses rivaux anglais de Liverpool. En dehors du terrain, l’année dernière, City a enregistré un revenu d’exploitation de 156 millions de dollars et sa valorisation de 4,25 milliards de dollars représente une variation de 6 % sur un an.

7.Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain : 3,2 milliards de dollars

Le PSG peut s’enorgueillir de compter dans ses rangs des joueurs comme Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Les champions français, détenus par Qatar Sports Investments, ont enregistré une perte d’exploitation de 102 millions de dollars et leur valorisation de 3,2 milliards de dollars représente une variation de 28 % sur un an.

8.Chelsea

Chelsea : 3,1 milliards de dollars

Bientôt propriété d’un consortium dirigé par l’homme d’affaires américain Todd Boehly, Chelsea a enregistré un résultat d’exploitation de 45 millions de dollars et son évaluation de 3,1 milliards de dollars représente une variation de 3 % sur un an.

9.Juventus

Juventus : 2,45 milliards de dollars

Surnommée la « Vieille Dame », la Juve, propriété de la famille Agnelli, est évaluée à 2,45 milliards de dollars, soit une variation de 26 % sur un an. Les géants italiens ont enregistré un résultat d’exploitation de 26 millions de dollars.

10.Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur : 2,35 milliards de dollars

La saison prochaine, les Spurs retrouveront la Ligue des champions après avoir terminé quatrième de la Premier League devant leur rival Arsenal. Le club du nord de Londres est évalué à 2,35 milliards de dollars par Forbes, soit une variation de 2 % sur un an. Ils ont dégagé un résultat opérationnel de 127 millions de dollars lors de la saison 2020-21.