Les douanes algériennes accélèrent leur transformation numérique et dévoilent ALCES, un système qui révolutionne les formalités commerciales

Les douanes algériennes entrent dans une nouvelle ère. Portée par une volonté de moderniser ses services et de s’adapter aux exigences du commerce international, la Direction Générale des Douanes mise sur la transformation numérique.

120 000 Déclarations traitées Depuis sa généralisation, le système ALCES a déjà permis de gérer plus de 120 000 déclarations douanières à travers le pays.

Au cœur de cette évolution, le nouveau système d’information ALCES (lancé fin 2023), marque une avancée décisive pour simplifier les procédures, renforcer la transparence et accélérer les échanges.

Modernisation numérique au cœur des douanes algériennes

Le système ALCES a été conçu pour rendre les formalités douanières plus simples et plus rapides.

Désormais, les opérateurs économiques peuvent effectuer leurs déclarations et paiements en ligne, suivre leurs cargaisons en temps réel et limiter les déplacements administratifs.

Avant, il fallait se déplacer plusieurs fois pour chaque dossier. Aujourd’hui, tout se fait en ligne, c’est plus rapide et plus fiable. On gagne un temps précieux et les échanges sont mieux suivis.

Nadia, 42 ans, transitaire à Alger

Cette dématérialisation réduit les coûts et améliore la compétitivité des entreprises. Le dispositif vise également à renforcer la sécurité des échanges grâce à une traçabilité complète des marchandises.

En automatisant les procédures, il contribue à fluidifier les opérations tout en réduisant les risques d’erreurs humaines.

Un outil technologique au service de la transparence et de l’efficacité

Reposant sur des technologies d’intelligence artificielle, ALCES permet une gestion intelligente des risques et un meilleur contrôle des opérations d’importation et d’exportation.

Le système analyse les données en temps réel pour détecter les anomalies et cibler les opérations suspectes.

La numérisation de la comptabilité et la centralisation des informations assurent une transparence totale dans les transactions douanières.

Depuis sa généralisation, plus de 120 000 déclarations ont déjà été traitées, prouvant l’efficacité du dispositif et son adoption rapide par les opérateurs économiques.

Fonctionnalité Objectif principal Bénéfice concret Analyse des données en temps réel Identifier les anomalies Réduit les risques de fraude et d’erreurs Évaluation automatique des risques Prioriser les inspections Accélère les contrôles et réduit les retards Centralisation des informations Optimiser la coordination Améliore la transparence et la fiabilité des opérations

Vers un guichet unique pour simplifier le commerce extérieur

En parallèle du déploiement d’ALCES, les services douaniers développent un guichet unique électronique reliant les douanes à plusieurs ministères, dont le Commerce, l’Agriculture et l’Industrie pharmaceutique.



Avec le guichet unique, on n’a plus besoin de courir entre différents ministères. Tout se centralise sur une seule plateforme, et les autorisations arrivent beaucoup plus vite.

Karim, 38 ans, importateur à Oran

Les premiers essais, lancés à l’été 2024, ont démontré leur efficacité en simplifiant la délivrance de documents et d’autorisations administratives.

En 2025, le guichet unique électronique entre désormais dans sa phase d’extension à l’ensemble des institutions concernées.

Cette avancée marque une étape décisive vers une administration plus connectée, plus réactive et pleinement engagée dans la facilitation du commerce extérieur.

Source : https://www.mf.gov.dz/index.php/fr/grands-dossiers/2210-modernisation-des-services-de-la-direction-generale-des-douanes