Les échanges entre l’Algérie et l’Espagne prennent un tournant inattendu après les déclarations de Tebboune et Sanchez

La récente visite de Pedro Sanchez à Alger marque un tournant dans les relations entre l’Espagne et l’Algérie.

Axée sur le renforcement des partenariats économiques, sécuritaires et culturels, cette rencontre stratégique prépare le terrain pour la réunion de haut niveau algéro-espagnole prévue en octobre 2025.

Renforcement des relations bilatérales : un nouvel élan pour l’Algérie et l’Espagne

Lors de la récente visite du président du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à Alger, les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre l’Algérie et l’Espagne.

Les deux pays ont exploré des domaines de coopération économique, notamment dans l’énergie et les énergies renouvelables, ainsi que des échanges commerciaux et des investissements.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est arrivé à Alger ce lundi dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié. Cette visite marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre l’Algérie et l’Espagne. Plusieurs accords & contrats devraient… https://t.co/4UQB1RNokp pic.twitter.com/axDL8JCGw0 — Algeria Project (@Algeria3New) July 20, 2026



En parallèle, des questions sécuritaires ont été abordées, incluant la lutte contre la migration irrégulière et la criminalité transfrontalière.

Les dirigeants ont également discuté des dossiers régionaux et internationaux, soulignant l’importance de la concertation pour résoudre pacifiquement les crises.

Coopération énergétique et transition vers les énergies renouvelables

L’Algérie joue un rôle crucial dans la sécurité énergétique de l’Espagne, étant son principal fournisseur de gaz naturel.

Cette relation énergétique solide est le socle d’une coopération plus large, visant à intégrer les énergies renouvelables.

Les deux pays envisagent de renforcer leur partenariat dans ce domaine, profitant des vastes ressources solaires et éoliennes de l’Algérie.

Monsieur le Président de la République @TebbouneAmadjid réserve un accueil officiel au Président du Gouvernement du Royaume d’#Espagne 🇪🇸, Monsieur, @sanchezcastejon, qui effectue une visite de travail et d’amitié en #Algérie 🇩🇿. pic.twitter.com/HYqvKCnavf — Ambassade d’Algérie en France سفارة الجزائر بفرنسا (@ambalgerieparis) July 20, 2026



En outre, l’Espagne et l’Algérie explorent des opportunités d’investissement mutuellement bénéfiques, cherchant à dynamiser les échanges commerciaux.

Cette collaboration s’inscrit dans une stratégie commune de transition énergétique, essentielle pour répondre aux défis environnementaux actuels.

Coopération judiciaire renforcée contre la corruption

L’Algérie et l’Espagne s’engagent à intensifier leur coopération judiciaire pour lutter efficacement contre la corruption et récupérer les avoirs détournés.

Les deux pays envisagent de mettre en place des accords d’entraide judiciaire, facilitant l’échange d’informations et l’accélération des procédures légales.

Cette collaboration pourrait inclure des formations conjointes pour les magistrats et des échanges d’expertise.

En renforçant ces mécanismes, l’Algérie et l’Espagne espèrent non seulement améliorer la transparence et l’intégrité dans leurs systèmes judiciaires, mais aussi renforcer la confiance mutuelle. Cette initiative promet des bénéfices économiques et sociaux significatifs pour les deux nations.