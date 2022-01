Les enfants de plus en plus touchés par le Coronavirus en Algérie – Voici les risques

Sur le plan santé, la situation devient de plus en plus inquiétante en Algérie. Oui, les chiffres continuent d’augmenter en moins de 24 heures. D’ailleurs, le pays a atteint le pic depuis un moment. La situation stagne malgré tout.

Aux dernières nouvelles, les enfants sont désormais concernés par l’épidémie. Focus!

Les parents s’alarment !

L’évolution de la pandémie en Algérie angoisse davantage les parents. En effet, d’après les spécialistes, le virus atteint dorénavant les petits. Le nombre de cas s’élève de plus en plus.

Face à ce fléau, Nawal Atidjal a fait comprendre à ses auditoires lors d’une interview à la radio qu’il n’était pas nécessaire de s’angoisser. La spécialiste en pédiatrie définirait d’ailleurs les symptômes comme « pas dangereux ». Un détail qui devrait soulager les parents !

Elle a aussi insisté sur le fait que les signes avant-coureurs sont les mêmes chez les petits comme chez les adultes. Mais, elle les rassure en disant que ces manifestations sont « loin d’être inquiétantes ».

D’ailleurs, elle les incite à « ne pas cacher la contamination de leurs enfants d’autant plus que ce n’est pas du tout une honte ».

Des mesures pour protéger les enfants

Les évènements se corsent davantage en Algérie. Conscient justement de la gravité de la situation, le ministre de l’éducation a rapidement mis en place une mesure très stricte. Effectivement, l’école s’arrêtera pendant 10 jours. Cette décision concerne les 3 paliers.

Pour alerter les parents comme les élèves, Abdelkrim Belabed souligne que cette période doit être consacrée « pour la révision et non pas pour les sorties et les rencontres dans les espaces publics ».