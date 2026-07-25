Les enseignants et fonctionnaires découvrent la mutation en ligne, une révolution discrète mais impactante

Les enseignants et fonctionnaires administratifs de l’éducation nationale peuvent désormais soumettre leurs demandes de mutation pour l’année scolaire 2026-2027.

Cette procédure numérique, accessible via des plateformes dédiées, vise à simplifier le processus de mutation interwilayas, tout en respectant les limites des postes budgétaires vacants.

La mutation en ligne : une nouvelle ère pour les enseignants et fonctionnaires

La transition vers un système de demande de mutation en ligne marque une avancée majeure pour les enseignants et fonctionnaires administratifs du secteur éducatif.

Désormais, les demandes doivent être soumises exclusivement via le système d’information du ministère de l’Éducation nationale.

🔴 وزارة التربية الوطنية: فتح باب تقديم طلبات النقل خارج الولاية لفائدة الأساتذة المرسمين وموظفي إدارة المؤسسات التربوية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027.

♦️ وزارة التربية الوطنية: العملية تشمل أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة ومديري المؤسسات التربوية، في حدود المناصب المالية… pic.twitter.com/35sq5ADWYq — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) July 21, 2026



Cette démarche concerne les enseignants des cycles primaire, moyen et secondaire, ainsi que les fonctionnaires administratifs des établissements d’éducation.

Cette digitalisation simplifie le processus, offrant une accessibilité accrue et une gestion plus efficace des demandes.

Elle garantit également une transparence et une équité dans le traitement des mutations, tout en respectant les contraintes budgétaires et les postes vacants disponibles.

Processus de soumission en ligne pour les mutations

Les enseignants souhaitant une mutation doivent soumettre leur demande via l’espace enseignant accessible à l’adresse https://ostad.education.dz.

La période de soumission s’étend de mercredi à 15h00 jusqu’au samedi 1er août 2026 à minuit. Ce système garantit une gestion efficace des demandes en fonction des postes vacants disponibles.

Pour les fonctionnaires administratifs, les demandes de mutation doivent être effectuées via leurs comptes sur la plateforme numérique du ministère de l’Éducation nationale.

La période de soumission est identique, s’étendant jusqu’au samedi 1er août 2026 à minuit, en respectant les contraintes budgétaires et les postes disponibles.

Contraintes et objectifs des mutations interwilayas

La procédure de mutation en ligne est conçue pour optimiser le processus de mobilité interwilayas, tout en respectant les contraintes budgétaires.

Pour les enseignants, les mutations sont limitées aux postes vacants, en tenant compte du grade et de la matière enseignée. Cela garantit une répartition équilibrée des ressources humaines dans le secteur éducatif.

Pour les fonctionnaires administratifs, les mutations dépendent des postes disponibles dans les wilayas demandées.

Cette approche stratégique vise à répondre aux besoins spécifiques des régions tout en assurant une gestion efficace des effectifs. Ainsi, le système favorise une organisation harmonieuse et équitable des mutations.