Les Etats Unis veulent banir Tik Tok de nos smartphones – L’Algérie est-elle concernée ?

L’une des plateformes sociales les plus utilisées actuellement, mais aussi l’application « must have » des utilisateurs de smartphones n’est autre que le fameux Tik Tok !

La FCC ou la Commission fédérale des communications, par le biais du commissaire Brandan Carr, a lancé un appel aux deux grandes entreprises de Smartphone Apple et Google sur la suppression de ce réseau social chinois de leurs magasins d’application. Mais pourquoi ? Vous saurez la réponse à travers cet article.

La raison de cette demande

Le commissaire de la FCC a publié un communiqué sur Twitter ce 24 juin dernier affirmant que Tik Tok n’était pas juste une application vidéo mais que c’était un loup déguisé en agneau, et que les chinois récoltaient des quantités de données sensibles qui étaient accessibles à Pékin selon les nouveaux rapports.

Il a notamment souligné que les géniteurs de cette application ont accès à toutes les informations personnelles de tous ses utilisateurs.

Une menace pour les Etats-Unis en terme de sécurité nationale

A noter qu’avant cela, le réseau social Tik-Tok a déjà fait l’objet d’une poursuite dû au fait qu’il récoltait les données privées de ses fidèles utilisateurs tels que leurs mots de passe, leurs messages privés, leurs identifiants et autres. Cette incrimination a également fait son effet car les responsables de la plateforme ont été contraints de payer une amende de 92 millions de Dollars en 2021.

Et cette année encore, elle fait parler d’elle. Brendan Carr a toutefois exprimé son inquiétude face à cette affaire, il a confirmé que ce réseau social représente un réel danger pour la sécurité des États-Unis. La FCC espère en effet qu’Apple et Google accepte de collaborer et de l’ôter de leurs bibliothèques d’applications ; mais dans le cas contraire, ils seront amenés à fournir leurs raisons, et ce jusqu’au 8 juillet.

Pour les pays européens et l’Algérie

Jusque-là, les nations européennes ne sont pas concernées par ce communiqué, cela est aussi valable pour nous en Algérie. Mais en attendant, prenons garde et soyons vigilants sur l’utilisation de cette application !