Les études avancent pour le projet d’eau vers Gara Djebilet, un défi à 70 % réalisé

Le projet de transfert des eaux Sud-Sud en Algérie se concentre sur la sécurité hydrique et le soutien aux projets stratégiques du Sud-Ouest, notamment la mine de Gara Djebilet.

Actuellement, la troisième phase de l’étude est en cours, avec un avancement de 70 % et une finalisation prévue pour août 2026.

Objectif et importance stratégique du projet

Le projet de transfert des eaux Sud-Sud vise à renforcer la sécurité hydrique dans le Sud-Ouest de l’Algérie, en particulier dans les wilayas de Tindouf et Timimoun.

Ce projet est crucial pour soutenir le développement économique de la région, notamment par l’exploitation de la mine de Gara Djebilet. En sécurisant l’approvisionnement en eau, il permet de répondre aux besoins croissants des installations industrielles.

En outre, ce projet stratégique accompagne les grands projets de développement régional. Il assure une gestion durable des ressources hydriques, essentielle pour le développement socio-économique et l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Phases de l’étude du projet de transfert des eaux Sud-Sud

La première phase de l’étude a consisté en la collecte des données de terrain et techniques, ainsi qu’à la proposition de solutions techniques adaptées. Cette étape a permis de poser les bases nécessaires pour la suite du projet.

La deuxième phase, quant à elle, a porté sur une étude préliminaire générale. Elle a permis de définir les aspects techniques et de choisir les options les plus appropriées pour la réalisation du projet.

Actuellement, le projet est dans sa troisième phase, qui inclut les levés topographiques et les études géotechniques.

Cette phase, qui a atteint un taux d’avancement de 70 %, se concentre sur l’élaboration de l’étude détaillée des infrastructures projetées. La finalisation de cette étape est prévue pour la fin du mois d’août, ouvrant la voie à la réalisation concrète du projet.

Prochaines étapes : un avenir prometteur !

Après l’achèvement de l’étude finale, les prochaines étapes du projet de transfert des eaux Sud-Sud se concentreront sur la finalisation des procédures techniques et administratives.

Ces démarches incluent l’obtention des autorisations nécessaires, la planification des ressources et la coordination avec les parties prenantes locales.

Ces étapes sont cruciales pour garantir le succès du projet. Elles assurent une mise en œuvre efficace et un impact positif sur la région, en sécurisant l’approvisionnement en eau et en soutenant le développement économique et social des wilayas concernées.