Les exportations algériennes de gaz en forte hausse !

Depuis plus d’un demi-siècle, l’Algérie est un fournisseur fiable de gaz naturel et vient de devenir le premier exportateur de gaz d’Afrique en détrônant le Nigeria. Les statistiques fournies par l’Organisation des pays arabes producteurs de pétrole (OPAEP) confirment cette affirmation, les exportations algériennes de gaz ayant enregistré une hausse de 10 % par rapport à 2021. Cela s’explique notamment par l’augmentation du volume moyen acheminé vers l’Italie et l’Espagne via respectivement les gazoducs Transmed et Medgaz qui est passé de 8 milliards à 10 milliards de m3.

Une augmentation des échanges commerciaux avec la France

Selon un récent rapport publié par la direction générale du trésor français basé sur les données des douanes françaises, l’Algérie a enregistré un excédent commercial vis-à-vis de la France de 1,5 milliard d’euros durant les 10 premiers mois de 2022 grâce à une hausse des exportations algériennes de 54%.

Le secteur hydrocarbure représente 80% de ces importations, dont 2,2 Mds EUR pour le pétrole soit un progrès 40%, 1,8 Md EUR pour le gaz naturel (soit une hausse de 107%) et 620 MEUR pour des produits pétroliers raffinés (diminution de 5%). Ce phénomène s’explique principalement par la remontée des cours boursiers depuis que le baril de Sahara Blend atteint 106 USD/b selon l’OPEP.

L’impact des énergies renouvelables sur l’industrie des hydrocarbures

La montée en puissance des énergies renouvelables impacte forcément l’industrie des hydrocarbures, le prix du pétrole Brent ayant notamment baissé de 14% depuis le 8 juin. Malgré toutes ces fluctuations, l’Algérie peut être considérée comme une partie importante de la réponse aux besoins gaziers en Europe.

D’après le rapport de l’Agence Internationale de l’Energie datant d’août 2022, la demande mondiale pourrait même atteindre 101,8 Mb/j durant l’année 2023, ce qui serait supérieur au record historique qui remonte à 2019 avant la pandémie de Covid-19. Il ne reste plus qu’à attendre le résultat de la coalition « OPEP+ » qui doit se réunir au début septembre pour décider si des hausses des cours sont possibles ou non.

En conclusion, on peut dire que les exportations algériennes de gaz ont connu une nette progression et ce malgré les différentes fluctuations sur le marché, ce qui fait de l’Algérie un fournisseur fiable et important des marchés italien et espagnol. Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la France n’ont pas non plus été négligeables, le prix des hydrocarbures jouant un rôle prépondérant dans l’excédent commercial de l’Algérie.

Enfin, l’Algérie représente toujours une partie importante de la réponse aux besoins gaziers en Europe. Mais il faudra attendre le résultat de la coalition « OPEP+ » pour savoir si les cours repartiront à la hausse ou non.

