Les familles profitent de réductions inédites sur les ferries entre la France et l’Algérie

Découvrez la promotion estivale exceptionnelle de Grandi Navi Veloci pour 2026, offrant des réductions attractives sur les traversées entre la France et l’Algérie.

Profitez de tarifs avantageux et de conditions flexibles pour planifier vos voyages en toute sérénité. Réservez dès maintenant pour bénéficier de cette offre limitée.

Profitez des réductions exceptionnelles de GNV Days

Du 3 au 9 juin 2026, la compagnie GNV lance les GNV Days, une promotion exclusive offrant jusqu’à 40 % de réduction sur les billets pour des voyages jusqu’en décembre 2026.

Cette offre concerne les traversées au départ de la France vers les ports algériens d’Alger et de Bejaia.

La réduction s’applique sur le prix total du billet, hors taxes et repas, et est limitée à 6 000 billets. Ne manquez pas cette opportunité pour planifier vos voyages à des tarifs avantageux tout en profitant de conditions flexibles.

Une offre flexible et adaptée aux familles

Cette promotion est idéale pour les familles, offrant des conditions tarifaires uniformes pour tous les voyageurs, y compris ceux transportant des véhicules.

Les itinéraires Sète – Bejaia et Sète – Alger proposent des tarifs d’appel attractifs, permettant de voyager à moindre coût.

De plus, l’annulation gratuite jusqu’à 14 jours avant le départ offre une flexibilité précieuse, permettant de modifier ou d’annuler sans frais.

Les options supplémentaires, comme l’ajout d’une cabine ou d’un véhicule, rendent le voyage encore plus confortable et adapté aux besoins spécifiques de chaque famille.

Réservez en toute sécurité avec GNV

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, effectuez vos réservations directement sur le site de GNV, où un système de paiement sécurisé est mis à votre disposition.

Vous avez également la possibilité d’utiliser Scalapay pour échelonner le paiement de votre voyage en plusieurs fois, rendant ainsi votre planification financière plus flexible.

Planifiez vos voyages à l’avance pour bénéficier des réductions et garantir votre place, car le nombre de billets est limité.

En anticipant, vous maximisez vos chances de profiter des tarifs réduits tout en assurant une organisation sereine de votre voyage.