Les fruits et légumes algériens, sont-ils bio ou contaminés par des pesticides ?

L’utilisation abusive de pesticides sur les fruits et légumes produits en Algérie a soulevé plusieurs questions. Cela fait suite aux dattes algériennes retirées sur les rayons des hypermarchés en France. Cette découverte remet en question tous les produits en provenance de l’Algérie.

Limitation de l’utilisation des pesticides

La réglementation et le contrôle de l’utilisation de pesticides sur les produits agricoles sont renforcés par l’utilisation de différents outils. D’ailleurs, le ministre de l’Agriculture appelle les agriculteurs à limiter l’utilisation de pesticides. Ainsi, avant la mise sur le marché d’un produit, les services agricoles procèdent à une vérification. En plus, des laboratoires peuvent examiner la quantité de pesticides présente dans un produit.

L’utilisation abusive de pesticides est due à la libération de l’importation de ces produits. En effet, le nombre de revendeurs a connu une hausse exponentielle ces seize dernières années.

Des analyses réalisées sur les produits algériens

D’après des études effectuées par des chercheurs et des laboratoires scientifiques, 60 % des échantillons de fruits et légumes contiennent des résidus de pesticides. Les molécules pénètrent dans la plante et circulent dans la sève. Ainsi, le consommateur ingère la molécule du pesticide, car laver le fruit ne sert à rien.

De plus, il est confirmé que la nappe phréatique comporte un teneur en nitrate bien au-dessus de la limite autorisée : 121 mg/litre contre 50. Cela est dû à la pratique de l’agriculture intensive.

Face à ces informations, des contrôles sur l’utilisation des pesticides sont mis en place. Également, les agriculteurs devraient suivre une formation en vue d’obtenir un certificat Phytos. Cela leur permettra de trouver un autre moyen d’éliminer les insectes, en s’affranchissant des pesticides. L’association écologique Torba avance l’idée de la création d’un label pour l’agriculture bio en Algérie.