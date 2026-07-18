Les guichets uniques s’ouvrent aux impôts et à l’énergie, un pas vers plus de simplicité

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) franchit une nouvelle étape vers l’optimisation des procédures administratives.

La publication récente d’arrêtés ministériels délègue des pouvoirs clés aux représentants des administrations fiscale et énergétique, promettant ainsi une accélération significative des projets d’investissement et une simplification du parcours administratif pour les investisseurs.

Nouveaux arrêtés ministériels : un vent de changement

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a récemment publié de nouveaux arrêtés ministériels, déléguant des pouvoirs aux représentants de l’administration fiscale et de l’énergie au sein des guichets uniques.

Ces arrêtés visent à simplifier les procédures administratives et à accélérer la réalisation des projets d’investissement. Ils s’inscrivent dans le cadre de l’article 22 du décret exécutif n° 26-153 du 14 avril 2026, qui réorganise l’AAPI.

Les représentants de l’administration fiscale peuvent désormais signer et délivrer les documents nécessaires, tandis que ceux de l’énergie peuvent émettre des avis pour les contrats liés aux projets.

Cette initiative élargit les prérogatives des administrations publiques, facilitant ainsi le parcours administratif des investisseurs et réduisant les délais de traitement des dossiers.

Rôle des représentants fiscaux et de l’énergie

Les nouveaux arrêtés confèrent aux représentants de l’administration fiscale le pouvoir de signer et délivrer les documents essentiels pour les projets d’investissement.

Ils sont également habilités à percevoir les droits et taxes associés, ce qui simplifie considérablement le processus administratif pour les investisseurs. Cette délégation de pouvoir permet un traitement plus rapide et efficace des dossiers.

De leur côté, les représentants de l’administration chargée de l’énergie jouent un rôle crucial en émettant les avis nécessaires pour la délivrance des contrats et documents relatifs aux projets.

Cette mesure vise à accélérer la concrétisation des projets d’investissement, en réduisant les délais et en facilitant le parcours administratif des investisseurs.

Vers une administration plus efficace

L’élargissement des prérogatives des représentants au sein des guichets uniques marque une avancée significative vers une administration plus efficace.

En traitant directement les demandes, ces représentants réduisent les allers-retours bureaucratiques, ce qui diminue les délais d’attente pour les investisseurs.

Cette approche simplifie le parcours administratif et accélère la concrétisation des projets d’investissement.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts antérieurs, notamment les délégations de pouvoirs dans d’autres secteurs.

Les résultats positifs observés démontrent l’efficacité de cette stratégie pour simplifier les procédures administratives et favoriser un environnement propice aux investissements.