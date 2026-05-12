Les habitants de Baraki et Bab El Oued voient enfin le métro se rapprocher de chez eux

Les habitants de Baraki et Bab El Oued voient enfin le métro se rapprocher de chez eux

L’extension du métro d’Alger progresse avec des travaux majeurs sur les axes de Baraki et Bab El Oued.

Ces projets visent à améliorer la mobilité urbaine et à renforcer la desserte des quartiers périphériques, bien qu’aucune date de mise en service n’ait encore été annoncée.

Projets d’extension : un développement crucial pour Alger

Les projets d’extension du métro d’Alger, notamment sur les axes de Baraki et de Bab El Oued, sont essentiels pour le développement du réseau de transport de la capitale.

Ces extensions visent à améliorer la mobilité urbaine et à renforcer la desserte des quartiers périphériques.


À Baraki, les travaux avancent entre les stations Mohamed Belarbi et Jardin, avec des efforts de consolidation pour sécuriser le chantier.

À Bab El Oued, les opérations techniques se poursuivent, notamment au niveau des puits de ventilation et des travaux d’excavation.

Ces projets sont cruciaux pour offrir une meilleure accessibilité et fluidité des déplacements dans Alger.

Progrès des travaux à Baraki et Bab El Oued

À Baraki, les travaux d’extension du métro progressent entre les stations Mohamed Belarbi et Jardin.

Les équipes se concentrent sur la consolidation des parois des fouilles, utilisant des ancrages pour renforcer la stabilité du terrain et sécuriser le chantier.


Ces techniques sont essentielles pour préparer les prochaines étapes de construction. À Bab El Oued, les avancées se poursuivent autour des puits de ventilation numéros 9 et 10.

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Les travaux d’excavation et de consolidation utilisent des anneaux circulaires en béton armé, garantissant la solidité des infrastructures. Ces efforts sont cruciaux pour améliorer l’accessibilité et la fluidité des déplacements dans Alger.

Des infrastructures renforcées pour un métro plus sûr

Les travaux de renforcement des infrastructures dans le cadre de l’extension du métro d’Alger incluent la réalisation de murs de soutènement, l’excavation, la mise en place d’armatures métalliques et le coulage du béton.

Ces mesures sont essentielles pour garantir la solidité et la sécurité des infrastructures souterraines, assurant ainsi un réseau de transport fiable et durable.

Par ailleurs, l’achèvement des travaux de pieutage et de la poutre de couronnement au puits de ventilation numéro 8 marque une étape cruciale.

Ces efforts structuraux sont indispensables pour préparer les futures phases de construction et assurer la pérennité du métro.

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Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.