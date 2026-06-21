Les importations de blé algériennes chutent, l’Europe s’interroge sur l’avenir du marché

L’Algérie enregistre une baisse significative de ses importations de blé tendre européen pour la campagne 2025/26, marquant une diminution de 41,37 % par rapport à l’année précédente.

Cette tendance s’inscrit dans un contexte de renforcement de la production céréalière nationale et de fluctuations géopolitiques influençant les marchés mondiaux.

Baisse significative des importations algériennes de blé tendre

Depuis le début de la campagne commerciale 2025/26, l’Algérie a considérablement réduit ses importations de blé tendre.

Au 14 juin, le pays a importé 1,145 million de tonnes, contre 1,954 million de tonnes à la même période l’année précédente, marquant une baisse de 41,37 %.

Cette diminution s’explique par des prévisions optimistes pour la production céréalière nationale, visant à réduire la dépendance aux importations.

Cette baisse pourrait avoir des répercussions sur le marché européen, où l’Algérie figure parmi les principaux clients.

Les efforts algériens pour accroître les rendements agricoles interviennent dans un contexte de tensions géopolitiques et de fluctuations des prix des matières premières.

Réduction des importations de blé tendre par l’Algérie

L’Algérie s’efforce de renforcer sa production céréalière nationale pour diminuer sa dépendance aux importations.

Les prévisions favorables pour les récoltes locales encouragent cette stratégie, visant à améliorer l’autosuffisance alimentaire.

Les autorités mettent en œuvre des initiatives pour augmenter les rendements agricoles, ce qui pourrait réduire la nécessité d’importer du blé tendre.

Par ailleurs, les tensions géopolitiques et les fluctuations des marchés internationaux influencent les décisions d’importation.

Ces facteurs externes, combinés aux efforts nationaux, poussent l’Algérie à revoir ses stratégies d’approvisionnement en blé, impactant ainsi le marché européen.

Impact sur les exportateurs européens

La baisse des importations algériennes de blé tendre affecte les principaux exportateurs européens, notamment la Roumanie, la France, la Pologne, l’Allemagne et la Lituanie.

Ces pays, qui comptaient sur l’Algérie comme un marché clé, doivent désormais réévaluer leurs stratégies d’exportation.

La Roumanie, en tête avec 7,10 millions de tonnes exportées, pourrait ressentir une pression accrue pour diversifier ses débouchés.

En parallèle, les exportations d’orge de l’UE ont augmenté, atteignant 8,61 millions de tonnes, tandis que les importations de maïs ont légèrement progressé.

Cependant, les statistiques incomplètes de la Commission européenne, notamment pour la France, compliquent l’analyse précise du marché.